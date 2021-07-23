https://ria.ru/20210723/avstraliya-1742500020.html

Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея

Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея - РИА Новости, 23.07.2021

Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея

Ситуация с коронавирусом в австралийском мегаполисе Сидней и его округе может считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба, заявила премьер... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:39

2021-07-23T10:39

2021-07-23T10:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

новый южный уэльс

австралия

сидней

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в австралийском мегаполисе Сидней и его округе может считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба, заявила премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.Премьер отметила, что показатели заболеваемости коронавирусом в штате "идут не в том направлении", как надеялись специалисты. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе выявлен 141 случай заболевания COVID-19, один человек скончался."Главный санитарный врач штата (Керри - ред.) Чант и ее команда рекомендовали нам расценивать положение, которое сложилось сейчас в Новом Южном Уэльсе, в особенности в округе юго-западных и теперь западных пригородов Сиднея, как национальную чрезвычайную ситуацию", - сказала премьер в ходе брифинга. Видеозапись размещена на ее странице в Facebook.Ранее в июле власти Нового Южного Уэльса продлили режим домашней изоляции в Сиднее на две недели. Власти, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, запретили жителям Сиднея и его окрестностей покидать 10-километровую зону вокруг места своего проживания.По словам Береджиклян, к следующей пятнице ситуация вряд ли улучшится, вряд ли удастся приблизиться к отмене локдауна."Начиная с сегодняшнего дня правительство Нового Южного Уэльса будет призывать федеральное правительство переменить направление стратегии по вакцинации. Нет сомнений в том, что если мы хотим сдержать вирус и остановить его проникание в другие части Большого Сиднея, остановить его влияние на нашу свободу и нашу экономику, но также остановить его распространение на другие штаты ... нам необходимо обсудить переориентацию национальной стратегии вакцинации", - подчеркнула Береджиклян.Всего в штате сделаны почти 3,3 миллиона прививок от коронавируса, в том числе 25,6 тысячи за минувшие сутки.

https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742324423.html

новый южный уэльс

австралия

сидней

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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, австралия, сидней, в мире