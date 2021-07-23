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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/avstraliya-1742500020.html
Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея
Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея - РИА Новости, 23.07.2021
Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея
Ситуация с коронавирусом в австралийском мегаполисе Сидней и его округе может считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба, заявила премьер... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:39
2021-07-23T10:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
новый южный уэльс
австралия
сидней
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в австралийском мегаполисе Сидней и его округе может считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба, заявила премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.Премьер отметила, что показатели заболеваемости коронавирусом в штате "идут не в том направлении", как надеялись специалисты. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе выявлен 141 случай заболевания COVID-19, один человек скончался."Главный санитарный врач штата (Керри - ред.) Чант и ее команда рекомендовали нам расценивать положение, которое сложилось сейчас в Новом Южном Уэльсе, в особенности в округе юго-западных и теперь западных пригородов Сиднея, как национальную чрезвычайную ситуацию", - сказала премьер в ходе брифинга. Видеозапись размещена на ее странице в Facebook.Ранее в июле власти Нового Южного Уэльса продлили режим домашней изоляции в Сиднее на две недели. Власти, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, запретили жителям Сиднея и его окрестностей покидать 10-километровую зону вокруг места своего проживания.По словам Береджиклян, к следующей пятнице ситуация вряд ли улучшится, вряд ли удастся приблизиться к отмене локдауна."Начиная с сегодняшнего дня правительство Нового Южного Уэльса будет призывать федеральное правительство переменить направление стратегии по вакцинации. Нет сомнений в том, что если мы хотим сдержать вирус и остановить его проникание в другие части Большого Сиднея, остановить его влияние на нашу свободу и нашу экономику, но также остановить его распространение на другие штаты ... нам необходимо обсудить переориентацию национальной стратегии вакцинации", - подчеркнула Береджиклян.Всего в штате сделаны почти 3,3 миллиона прививок от коронавируса, в том числе 25,6 тысячи за минувшие сутки.
https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742324423.html
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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, австралия, сидней, в мире
10:39 23.07.2021 (обновлено: 10:41 23.07.2021)
 
Власти заявили о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея

Премьер штата Новый Южный Уэльс заявила о "чрезвычайной ситуации" с COVID-19 в районе Сиднея

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Fotolia / Paul Liu
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в австралийском мегаполисе Сидней и его округе может считаться "чрезвычайной ситуацией" национального масштаба, заявила премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
Премьер отметила, что показатели заболеваемости коронавирусом в штате "идут не в том направлении", как надеялись специалисты. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе выявлен 141 случай заболевания COVID-19, один человек скончался.
"Главный санитарный врач штата (Керри - ред.) Чант и ее команда рекомендовали нам расценивать положение, которое сложилось сейчас в Новом Южном Уэльсе, в особенности в округе юго-западных и теперь западных пригородов Сиднея, как национальную чрезвычайную ситуацию", - сказала премьер в ходе брифинга. Видеозапись размещена на ее странице в Facebook.
Ранее в июле власти Нового Южного Уэльса продлили режим домашней изоляции в Сиднее на две недели. Власти, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, запретили жителям Сиднея и его окрестностей покидать 10-километровую зону вокруг места своего проживания.
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По словам Береджиклян, к следующей пятнице ситуация вряд ли улучшится, вряд ли удастся приблизиться к отмене локдауна.
"Начиная с сегодняшнего дня правительство Нового Южного Уэльса будет призывать федеральное правительство переменить направление стратегии по вакцинации. Нет сомнений в том, что если мы хотим сдержать вирус и остановить его проникание в другие части Большого Сиднея, остановить его влияние на нашу свободу и нашу экономику, но также остановить его распространение на другие штаты ... нам необходимо обсудить переориентацию национальной стратегии вакцинации", - подчеркнула Береджиклян.
Всего в штате сделаны почти 3,3 миллиона прививок от коронавируса, в том числе 25,6 тысячи за минувшие сутки.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Новый Южный УэльсАвстралияСиднейВ мире
 
 
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