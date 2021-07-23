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Китай запустил новую авиасистему дистанционного зондирования Земли
Китай запустил новую авиасистему дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 23.07.2021
Китай запустил новую авиасистему дистанционного зондирования Земли
Официально введена в эксплуатацию новая китайская авиационная система для проведения детальных наблюдений и мониторинга поверхности Земли. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:18
2021-07-23T12:18
2021-07-23T12:18
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МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Официально введена в эксплуатацию новая китайская авиационная система для проведения детальных наблюдений и мониторинга поверхности Земли.Авиационная система дистанционного зондирования Земли CARSS, состоящая из двух пилотируемых летательных аппаратов, разработана Институтом инновационных исследований аэрокосмической информации Академии наук Китая.Как отметил вице-президент института Дин Чибяо, изображения, полученные с помощью дистанционного зондирования с борта воздушного судна, необходимы для оценки повреждений дорог, оползней и разрушенных домов во время сильных землетрясений или наводнений. Технология дистанционного зондирования широко используется для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, картографической съемки, а также в сельском, водном, лесном и рыбном хозяйстве.По сравнению с дистанционным зондированием Земли из космоса, данные, полученные с помощью воздушных судов, отличаются более высоким разрешением и точностью. Съемка местности может идти непрерывно в течение всего дня.CARSS также включает функции обработки данных в режиме реального времени и спутниковой связи, которые могут играть важную роль в операциях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.В период отладки системы были проведены научные эксперименты по дистанционному зондированию, калибровка аппаратуры, а также мониторинг стихийных бедствий и окружающей среды. На следующем этапе система будет доступна пользователям в различных сферах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай
МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия-Китай: Главное".
Официально введена в эксплуатацию новая китайская авиационная система для проведения детальных наблюдений и мониторинга поверхности Земли
.
Авиационная система дистанционного зондирования Земли CARSS, состоящая из двух пилотируемых летательных аппаратов, разработана Институтом инновационных исследований аэрокосмической информации Академии наук Китая.
Как отметил вице-президент института Дин Чибяо, изображения, полученные с помощью дистанционного зондирования с борта воздушного судна, необходимы для оценки повреждений дорог, оползней и разрушенных домов во время сильных землетрясений или наводнений. Технология дистанционного зондирования широко используется для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, картографической съемки, а также в сельском, водном, лесном и рыбном хозяйстве.
По сравнению с дистанционным зондированием Земли из космоса, данные, полученные с помощью воздушных судов, отличаются более высоким разрешением и точностью. Съемка местности может идти непрерывно в течение всего дня.
CARSS также включает функции обработки данных в режиме реального времени и спутниковой связи, которые могут играть важную роль в операциях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
В период отладки системы были проведены научные эксперименты по дистанционному зондированию, калибровка аппаратуры, а также мониторинг стихийных бедствий и окружающей среды. На следующем этапе система будет доступна пользователям в различных сферах.