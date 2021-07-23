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На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложен новый арест на 49 млн

На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложен новый арест на 49 млн - РИА Новости, 23.07.2021

На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложен новый арест на 49 млн

На имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского в 2004 году наложен... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:52

2021-07-23T14:52

2021-07-23T15:20

александр наумов

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

емельяновский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. На имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского в 2004 году наложен арест на более чем 49 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее на имущество Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму был наложен арест на более чем 50 миллионов рублей. По данным СК, потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного убийством Андрея Неколова. Убийство было совершено в 2005 году в Красноярске. Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству.В ходе расследования уголовного дела в отношении Быкова по обвинению в подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского в 2004 году потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда."В целях обеспечения приговора в части гражданского иска потерпевшей стороны судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 49 миллионов рублей. В числе арестованных объектов два земельных участка общей площадью более 9 миллионов квадратных метров, расположенных в Емельяновском районе Красноярского края, нежилое здание площадью 33,3 квадратных метров, расположенное в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края", - говорится в сообщении следственного управления.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.В настоящее время с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. По данным СК, Быков также подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

красноярский край

емельяновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр наумов, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, емельяновский район, происшествия