14:52 23.07.2021 (обновлено: 15:20 23.07.2021)
На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложен новый арест на 49 млн
На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложен новый арест на 49 млн рублей
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. На имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках дела о подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского в 2004 году наложен арест на более чем 49 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ранее на имущество Быкова в рамках дела о подстрекательстве к убийству по найму был наложен арест на более чем 50 миллионов рублей. По данным СК, потерпевшая сторона заявила гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда, причиненного убийством Андрея Неколова. Убийство было совершено в 2005 году в Красноярске. Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству.
В ходе расследования уголовного дела в отношении Быкова по обвинению в подстрекательстве к покушению на убийство по найму Андрея Грабовского в 2004 году потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании с Быкова денежных средств в качестве возмещения морального вреда.
"В целях обеспечения приговора в части гражданского иска потерпевшей стороны судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество обвиняемого на общую сумму более 49 миллионов рублей. В числе арестованных объектов два земельных участка общей площадью более 9 миллионов квадратных метров, расположенных в Емельяновском районе Красноярского края, нежилое здание площадью 33,3 квадратных метров, расположенное в селе Гляден Емельяновского района Красноярского края", - говорится в сообщении следственного управления.
Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. Также он обвиняется в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
В настоящее время с участием присяжных идет процесс в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. По данным СК, Быков также подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.