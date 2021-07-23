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Воробьев вручил медикам Подмосковья новый аппарат непрямого массажа сердца
Воробьев вручил медикам Подмосковья новый аппарат непрямого массажа сердца - РИА Новости, 23.07.2021
Воробьев вручил медикам Подмосковья новый аппарат непрямого массажа сердца
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал Химкинской подстанции скорой помощи новый аппарат непрямого массажа сердца, приобретенный за внебюджетные... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:09
2021-07-23T20:09
2021-07-23T20:09
новости подмосковья
здоровье - общество
андрей воробьев
химки
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал Химкинской подстанции скорой помощи новый аппарат непрямого массажа сердца, приобретенный за внебюджетные средства, сообщает пресс-служба облправительства.Подстанция в Химках обслуживает более 270 тысяч человек, круглосуточно здесь работают 21-22 бригады. В 2021 году на подстанцию поставили 19 новых машин, включая реанимобиль. Аппараты для сердечно-легочной реанимации быстро устанавливаются на пациента, обеспечивают непрерывный массаж грудной клетки с постоянной частотой 100 раз в минуту. Это позволяет параллельно проводить дефибрилляцию, искусственную вентиляцию легких."Мы оснастили 12 новых реанимационных автомобилей этими аппаратами. В дальнейшем все наши реанимационные машины будут ими оснащены. И большое внимание мы оказываем узким специалистам, плановой помощи, потому что здравоохранение должно соответствовать самым высоким стандартам", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
https://ria.ru/20210723/gospital-1742559455.html
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здоровье - общество, андрей воробьев, химки, общество