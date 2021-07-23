https://ria.ru/20210723/alekhina-1742527601.html

Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода

Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода - РИА Новости, 23.07.2021

Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода

Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:40

2021-07-23T12:40

2021-07-23T12:50

россия

мария алехина

москва

происшествия

pussy riot

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, сказали РИА Новости в суде."Преображенским районным судом Москвы срок домашнего ареста в отношении Алехиной М. продлен на шесть месяцев, до января 2022 года", - сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.Сегодня в суде прошло предварительное заседание, рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.Другими фигурантами дела являются экс-юрист ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210721/flores-1742242100.html

https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html

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россия, мария алехина, москва, происшествия, pussy riot