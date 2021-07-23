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Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода
Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода - РИА Новости, 23.07.2021
Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода
Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:40
2021-07-23T12:50
россия
мария алехина
москва
происшествия
pussy riot
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, сказали РИА Новости в суде."Преображенским районным судом Москвы срок домашнего ареста в отношении Алехиной М. продлен на шесть месяцев, до января 2022 года", - сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.Сегодня в суде прошло предварительное заседание, рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.Другими фигурантами дела являются экс-юрист ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210721/flores-1742242100.html
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россия, мария алехина, москва, происшествия, pussy riot
12:40 23.07.2021 (обновлено: 12:50 23.07.2021)
 
Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода

Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест на полгода за нарушение санитарных правил

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда
Мария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, сказали РИА Новости в суде.
"Преображенским районным судом Москвы срок домашнего ареста в отношении Алехиной М. продлен на шесть месяцев, до января 2022 года", - сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:57
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Сегодня в суде прошло предварительное заседание, рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.
Другими фигурантами дела являются экс-юрист ФБК* (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** (признан иноагентом) Анастасия Васильева.
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Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
РоссияМария АлехинаМоскваПроисшествияPussy Riot
 
 
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