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https://ria.ru/20210723/agressivnost-1742531947.html
Лавров объяснил агрессивность Запада
Лавров объяснил агрессивность Запада - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров объяснил агрессивность Запада
Агрессивность западных партнеров на международной арене проистекает из осознания того, что мир движется к полицентричному устройству, считает глава МИД РФ... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:56
2021-07-23T12:56
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Агрессивность западных партнеров на международной арене проистекает из осознания того, что мир движется к полицентричному устройству, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Агрессивность (западных партнеров на международной арене – ред.) проистекает из осознания того, что более чем 500-летнее доминирование исторического Запада подходит к концу ", - заявил Лавров в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".По его словам, мир движется к полицентричному устройству: произошел резкий скачок в развитии Китая, Индии и других стран, в Африке появились государства с "законными интересами по повышению своего представительства на международной арене"."Процесс идет в исторически правильном направлении, потому что чем больше таких игроков и чем больше равновесия в мировой системе, тем мы ближе к изначальному замыслу отцов-основателей ООН", - отметил Лавров. В уставе ООН указано, что все вопросы должны решаться мирно, коллегиально и без демонстрации неуважения к суверенитету стран, пояснил дипломат.
https://ria.ru/20210723/nestabilnost-1742497837.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика
12:56 23.07.2021
 
Лавров объяснил агрессивность Запада

Глава МИД Лавров: агрессивность западных партнеров объясняется переходом мира к полицентричности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Агрессивность западных партнеров на международной арене проистекает из осознания того, что мир движется к полицентричному устройству, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Агрессивность (западных партнеров на международной арене – ред.) проистекает из осознания того, что более чем 500-летнее доминирование исторического Запада подходит к концу ", - заявил Лавров в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
По его словам, мир движется к полицентричному устройству: произошел резкий скачок в развитии Китая, Индии и других стран, в Африке появились государства с "законными интересами по повышению своего представительства на международной арене".
"Процесс идет в исторически правильном направлении, потому что чем больше таких игроков и чем больше равновесия в мировой системе, тем мы ближе к изначальному замыслу отцов-основателей ООН", - отметил Лавров. В уставе ООН указано, что все вопросы должны решаться мирно, коллегиально и без демонстрации неуважения к суверенитету стран, пояснил дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Лавров пристыдил Запад за игнорирование ситуации на Украине
 
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