https://ria.ru/20210723/afganistan-1742605796.html

США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане

США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2021

США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане

Афганистан станет государством-изгоем и не получит международной поддержки, если радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ)... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:36

2021-07-23T18:36

2021-07-23T18:51

энтони блинкен

талибан

сша

афганистан

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Афганистан станет государством-изгоем и не получит международной поддержки, если радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) силой захватит власть в стране, заявил в интервью телеканалу MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.Как отметил Блинкен, США глубоко озабочены относительно последних действий талибов, указывающих на то, что группировка может попытаться захватить власть в Афганистане силой."Однако, если это произойдет, Афганистан станет государством-изгоем. Он не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам "Талибана"*, нуждается... Он не получит поддержки от международного сообщества, которая, согласно его заявлениям, ему нужна", - сказал госсекретарь США.Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон полагает, что у 40-летнего конфликта в Афганистане нет военного решения, и США "работают над тем, чтобы положить ему конец".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210723/udary-1742606687.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-23T18:36 true PT0M58S

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энтони блинкен, талибан, сша, афганистан, в мире