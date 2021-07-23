https://ria.ru/20210723/afganistan-1742605796.html
США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане
США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2021
США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане
Афганистан станет государством-изгоем и не получит международной поддержки, если радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ)... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:36
2021-07-23T18:36
2021-07-23T18:51
энтони блинкен
талибан
сша
афганистан
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Афганистан станет государством-изгоем и не получит международной поддержки, если радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) силой захватит власть в стране, заявил в интервью телеканалу MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.Как отметил Блинкен, США глубоко озабочены относительно последних действий талибов, указывающих на то, что группировка может попытаться захватить власть в Афганистане силой."Однако, если это произойдет, Афганистан станет государством-изгоем. Он не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам "Талибана"*, нуждается... Он не получит поддержки от международного сообщества, которая, согласно его заявлениям, ему нужна", - сказал госсекретарь США.Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон полагает, что у 40-летнего конфликта в Афганистане нет военного решения, и США "работают над тем, чтобы положить ему конец".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210723/udary-1742606687.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-23T18:36
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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энтони блинкен, талибан, сша, афганистан, в мире
18:36 23.07.2021 (обновлено: 18:51 23.07.2021)
США предостерегли "Талибан"* от захвата власти в Афганистане
Госсекретарь США Блинкен: Афганистан станет изгоем, если "Талибан"* захватит власть в стране
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Афганистан
станет государством-изгоем и не получит международной поддержки, если радикальное движение "Талибан
"* (признано террористическим и запрещено в РФ) силой захватит власть в стране, заявил в интервью телеканалу MSNBC
госсекретарь США Энтони Блинкен
.
Как отметил Блинкен, США глубоко озабочены относительно последних действий талибов, указывающих на то, что группировка может попытаться захватить власть в Афганистане силой.
"Однако, если это произойдет, Афганистан станет государством-изгоем. Он не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам "Талибана"*, нуждается... Он не получит поддержки от международного сообщества, которая, согласно его заявлениям, ему нужна", - сказал госсекретарь США.
Как отметил глава американской дипломатии, Вашингтон полагает, что у 40-летнего конфликта в Афганистане нет военного решения, и США "работают над тем, чтобы положить ему конец".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара
12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.