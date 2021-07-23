https://ria.ru/20210723/afganistan-1742482036.html

В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей - РИА Новости, 23.07.2021

В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T08:13

2021-07-23T08:13

2021-07-23T08:13

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район."Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742403582.html

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россия, афганистан, доха, талибан, сша, в мире