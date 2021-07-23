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В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей
В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей - РИА Новости, 23.07.2021
В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей
Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:13
2021-07-23T08:13
россия
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район."Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия, афганистан, доха, талибан, сша, в мире
08:13 23.07.2021
 
В Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

В районе Спин-Болдак в Афганистане неизвестные убили сто мирных жителей

© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Shah Marai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел.
Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов, которые контролируют этот район.
"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", - заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.
Талибы, по данным телеканала, отрицают причастность к убийствам мирных жителей.
Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.
Панджшер - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
РоссияАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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