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В МИД Украины заявили, что у жалобы России в ЕСПЧ нет никаких шансов
В МИД Украины заявили, что у жалобы России в ЕСПЧ нет никаких шансов - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД Украины заявили, что у жалобы России в ЕСПЧ нет никаких шансов
Никаких шансов у жалобы РФ против Украины в Европейском суде по правам человека нет, она подана с пропагандистской целью, заявил в четверг журналистам глава МИД РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:29
2021-07-22T18:29
россия
дмитрий кулеба
мид украины
европейский суд по правам человека
украина
в мире
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Никаких шансов у жалобы РФ против Украины в Европейском суде по правам человека нет, она подана с пропагандистской целью, заявил в четверг журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывание украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что действия украинских воинских формирований на юго-востоке Украины серьезно нарушают Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод."Не вмешиваясь в правосудие Европейского суда по правам человека, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным. И подано оно Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потерянного времени суда на написание ответа на этого представление (жалобы – ред.) не будет", - сказал Кулеба в ходе совместного с главой МИД Венгрии Петером Сийярто визита в Донбасс. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, европейский суд по правам человека, украина, в мире
18:29 22.07.2021
 
В МИД Украины заявили, что у жалобы России в ЕСПЧ нет никаких шансов

Глава МИД Украины Кулеба: никаких шансов у жалобы России нет, она пропагандистская

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Никаких шансов у жалобы РФ против Украины в Европейском суде по правам человека нет, она подана с пропагандистской целью, заявил в четверг журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 14:27
На Украине пообещали России неминуемое поражение из-за жалобы в ЕСПЧ
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывание украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что действия украинских воинских формирований на юго-востоке Украины серьезно нарушают Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.
"Не вмешиваясь в правосудие Европейского суда по правам человека, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным. И подано оно Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потерянного времени суда на написание ответа на этого представление (жалобы – ред.) не будет", - сказал Кулеба в ходе совместного с главой МИД Венгрии Петером Сийярто визита в Донбасс. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
 
РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныЕвропейский суд по правам человекаУкраинаВ мире
 
 
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