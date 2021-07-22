https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742382839.html

Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова

Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова - РИА Новости, 22.07.2021

Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова

Жалоба России на Украину не может быть проигнорирована, западные страны должны ответить за свои слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:49

2021-07-22T14:49

2021-07-22T14:49

россия

мария захарова

донбасс

европейский суд по правам человека

совет европы

генеральная прокуратура рф

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жалоба России на Украину не может быть проигнорирована, западные страны должны ответить за свои слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Именно права человеческие, как сфера проблем, является для них (страны Запада) номер один", - заявила дипломат в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, западный мир заявляет, что ставит вопросы защиты прав человека, гуманизм и демократию выше проблем финансов, бизнеса, экономики и безопасности, и именно поэтому Запад должен "ответить за свои слова на практике".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/porazhenie-1742379763.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742370362.html

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донбасс

европа

украина

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россия, мария захарова, донбасс, европейский суд по правам человека, совет европы, генеральная прокуратура рф, европа, украина, в мире