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Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова
Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова - РИА Новости, 22.07.2021
Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова
Жалоба России на Украину не может быть проигнорирована, западные страны должны ответить за свои слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:49
2021-07-22T14:49
россия
мария захарова
донбасс
европейский суд по правам человека
совет европы
генеральная прокуратура рф
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жалоба России на Украину не может быть проигнорирована, западные страны должны ответить за свои слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Именно права человеческие, как сфера проблем, является для них (страны Запада) номер один", - заявила дипломат в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, западный мир заявляет, что ставит вопросы защиты прав человека, гуманизм и демократию выше проблем финансов, бизнеса, экономики и безопасности, и именно поэтому Запад должен "ответить за свои слова на практике".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210722/porazhenie-1742379763.html
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донбасс
европа
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россия, мария захарова, донбасс, европейский суд по правам человека, совет европы, генеральная прокуратура рф, европа, украина, в мире
14:49 22.07.2021
 
Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Захарова: жалоба на Украину в ЕСПЧ не может быть проигнорирована

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жалоба России на Украину не может быть проигнорирована, западные страны должны ответить за свои слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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"Именно права человеческие, как сфера проблем, является для них (страны Запада) номер один", - заявила дипломат в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, западный мир заявляет, что ставит вопросы защиты прав человека, гуманизм и демократию выше проблем финансов, бизнеса, экономики и безопасности, и именно поэтому Запад должен "ответить за свои слова на практике".
"Можно сделать так, чтобы информация, которая идет от России и российских представителей, не доходила, например, до западной аудитории, но нельзя сделать так, чтобы материалы, направленные в ЕСПЧ, были проигнорированы", - подчеркнула Захарова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияМария ЗахароваДонбассЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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