Запад должен ответить за свои слова, заявила Захарова
Официальный представитель МИД Захарова: жалоба на Украину в ЕСПЧ не может быть проигнорирована
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на ПМЭФ-2021
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жалоба России на Украину не может быть проигнорирована, западные страны должны ответить за свои слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу Россией жалобу в ЕСПЧ.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Именно права человеческие, как сфера проблем, является для них (страны Запада) номер один", - заявила дипломат в эфире телеканала "Россия 1". По ее словам, западный мир заявляет, что ставит вопросы защиты прав человека, гуманизм и демократию выше проблем финансов, бизнеса, экономики и безопасности, и именно поэтому Запад должен "ответить за свои слова на практике".
"Можно сделать так, чтобы информация, которая идет от России и российских представителей, не доходила, например, до западной аудитории, но нельзя сделать так, чтобы материалы, направленные в ЕСПЧ, были проигнорированы", - подчеркнула Захарова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.