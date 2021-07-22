https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742361914.html

В ЕСПЧ пока не получали жалобы России против Украины

В ЕСПЧ пока не получали жалобы России против Украины - РИА Новости, 22.07.2021

В ЕСПЧ пока не получали жалобы России против Украины

В Европейском суде по правам человека на данный момент не могут подтвердить получение жалобы России против Украины. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:10

2021-07-22T13:10

2021-07-22T13:13

россия

европейский суд по правам человека

украина

в мире

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ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. В Европейском суде по правам человека на данный момент не могут подтвердить получение жалобы России против Украины.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."На данный момент мы не можем подтвердить получение такой жалобы. Мы свяжемся с вами в ближайшее время", - ответил на запрос РИА Новости представитель пресс-службы ЕСПЧ.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/espch-1742358280.html

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россия, европейский суд по правам человека, украина, в мире