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Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД - РИА Новости, 22.07.2021
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД
Подача Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Киева назрела давно, сложившаяся обстановка на Украине не оставила Москве... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:22
2021-07-22T11:22
2021-07-22T12:04
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подача Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Киева назрела давно, сложившаяся обстановка на Украине не оставила Москве выбора, заявили в МИД РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ГП РФ, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Отмечается, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17."Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы", - подчеркнули в МИД РФ.В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.Россия имеет все юридические основания для жалобы против Украины в связи с нарушениями прав человека, ожидает от ЕСПЧ беспристрастного отношения к российскому обращению, заявило министерство иностранных дел России.РФ имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка, отметило министерство, призвав международное сообщество обратить внимание на происходящее на Украине."Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отметил российский МИД.
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донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, европа, в мире, россия, украина
11:22 22.07.2021 (обновлено: 12:04 22.07.2021)
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД
МИД: Россия имеет все юридические обоснования для жалобы на Украину в ЕСПЧ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Подача Генпрокуратурой России
жалобы в Европейский суд
по правам человека против Киева назрела давно, сложившаяся обстановка на Украине
не оставила Москве выбора, заявили в МИД РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ГП РФ, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса
в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17.
"Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы", - подчеркнули в МИД РФ.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР
и ЛНР
, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН
, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
Россия имеет все юридические основания для жалобы против Украины в связи с нарушениями прав человека, ожидает от ЕСПЧ беспристрастного отношения к российскому обращению, заявило министерство иностранных дел России.
"Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
РФ имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка, отметило министерство, призвав международное сообщество обратить внимание на происходящее на Украине.
"Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отметил российский МИД.