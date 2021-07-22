Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742339241.html
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД - РИА Новости, 22.07.2021
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД
Подача Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Киева назрела давно, сложившаяся обстановка на Украине не оставила Москве... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:22
2021-07-22T12:04
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
европа
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147247/47/1472474775_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e08c5b7641b6ecda9b1131b172581b71.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подача Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Киева назрела давно, сложившаяся обстановка на Украине не оставила Москве выбора, заявили в МИД РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ГП РФ, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Отмечается, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17."Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы", - подчеркнули в МИД РФ.В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.Россия имеет все юридические основания для жалобы против Украины в связи с нарушениями прав человека, ожидает от ЕСПЧ беспристрастного отношения к российскому обращению, заявило министерство иностранных дел России.РФ имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка, отметило министерство, призвав международное сообщество обратить внимание на происходящее на Украине."Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отметил российский МИД.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
https://ria.ru/20210722/bitva-1742267735.html
https://ria.ru/20210707/ukraina-1740261911.html
донбасс
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147247/47/1472474775_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2ab38dee9bc30a8612f5b7b5321fdd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, европа, в мире, россия, украина
11:22 22.07.2021 (обновлено: 12:04 22.07.2021)
 
Подача жалобы против Украины в ЕСПЧ назрела давно, заявили в МИД

МИД: Россия имеет все юридические обоснования для жалобы на Украину в ЕСПЧ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подача Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Киева назрела давно, сложившаяся обстановка на Украине не оставила Москве выбора, заявили в МИД РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ГП РФ, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Данный шаг назрел уже давно. Сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения, а также пагубных последствиях действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 23:45
На пути к анти-России Украина потеряет свой суверенитет
"Все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы", - подчеркнули в МИД РФ.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
Люди стоят в очередт в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 08:00
Украина готовится одержать победу в битве со своей кормилицей
Россия имеет все юридические основания для жалобы против Украины в связи с нарушениями прав человека, ожидает от ЕСПЧ беспристрастного отношения к российскому обращению, заявило министерство иностранных дел России.
"Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
РФ имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, поскольку выступает в защиту европейского правопорядка, отметило министерство, призвав международное сообщество обратить внимание на происходящее на Украине.
"Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека", - отметил российский МИД.
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:12
Генерал ВСУ назвал сроки "нападения" России на Украину
 
ДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Европейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФЕвропаВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай
08:00Перешли на свое: какие компании приносят доход россиянам
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
Лента новостейМолния