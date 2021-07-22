https://ria.ru/20210722/zelenskiy-1742380798.html

ОПЗЖ призвала Зеленского уйти из-за договора по "Северному потоку – 2"

ОПЗЖ призвала Зеленского уйти из-за договора по "Северному потоку – 2" - РИА Новости, 22.07.2021

ОПЗЖ призвала Зеленского уйти из-за договора по "Северному потоку – 2"

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что после договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток 2" президент Украины... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:34

2021-07-22T14:34

2021-07-22T14:34

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

северный поток — 2

владимир зеленский

германия

сша

украина

экономика

политика

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что после договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток 2" президент Украины Владимир Зеленский и правительство должны уйти в отставку."Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что после объявления соглашения США и Германии по "Северному потоку-2", Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины, а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны. Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов!", - говорится в заявлении партии.В партии считают, что экс-президент Украины Петр Порошенко и Зеленский "из-за своих политических игрищ" угробили транзитный потенциал украинской ГТС.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/potok-1742368128.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742346017.html

россия

германия

сша

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, северный поток — 2, владимир зеленский, германия, сша, украина, экономика, политика