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Депутат обратился в Минцифры из-за сообщений о взломах аккаунтов Госуслуг
Депутат обратился в Минцифры из-за сообщений о взломах аккаунтов Госуслуг - РИА Новости, 22.07.2021
Депутат обратился в Минцифры из-за сообщений о взломах аккаунтов Госуслуг
Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин направил обращение к главе министерства цифрового... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:57
2021-07-22T14:57
2021-07-22T14:57
антон горелкин
максут шадаев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин направил обращение к главе министерства цифрового развития Максуту Шадаеву в связи с появившимися в СМИ сообщениями о мошеннических действиях с аккаунтами пользователей на портале Госуслуг."Направил обращение к главе Минцифры Максуту Шадаеву по ситуации, сложившейся вокруг мошенничества с аккаунтами Госуслуг. Надеюсь, что ситуация разрешится быстро, так как сейчас каждый день - это очередные жертвы мошенников на портале, где такое мошенничество должно быть невозможным в принципе", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.Политик отметил, что из сообщений СМИ известно об учащении случаев взлома аккаунтов пользователей на портале Госуслуг, полученные мошенниками данные используются для оформления кредитов или займов."Получил доступ к персональным данным, хранящимся на Госуслугах, мошенники оформляют кредиты и займы на ничего не подозревающих пользователей государственного ресурса", - написано в тексте обращения, которое опубликовал Горелкин.Парламентарий подчеркнул, что такие случаи ведут к "росту социальной напряженности и снижению доверия к Госуслугам". Ранее депутат также написал, что "на Госуслугах должен быть инструмент быстрого реагирования на заявления граждан о взломе аккаунта" и возможность отмены кредитов и займов.
https://ria.ru/20210702/gosuslugi-1739567555.html
https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html
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антон горелкин, максут шадаев, госдума рф, общество
Депутат обратился в Минцифры из-за сообщений о взломах аккаунтов Госуслуг
Депутат Антон Горелкин обратился в Минцифры из-за сообщений о взломах аккаунтов на Госуслугах