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Краснодарский край
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Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей
Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.07.2021
Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей
Власти Краснодарского края направили на социальные выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:04
2021-07-22T19:04
краснодарский край
россия
анна кузнецова
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на социальные выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей в текущем году, сообщает администрация региона."На социальные выплаты кубанским семьям с детьми в 2021 году направили 37 миллиардов рублей. Ряд из них осуществляется исключительно за счет регионального бюджета", - говорится в сообщении.Вопросы поддержки обсудили на встрече Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и вице-губернатора Анны Миньковой с многодетными семьями и социально ориентированными НКО Кубани."Мы постоянно ищем возможности, чтобы поддержать большие семьи, вносим изменения в краевые законы. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева с прошлого года земельные участки многодетным начали выдавать сразу в собственность и без привязки к месту жительства. Также депутаты поддержали инициативу о том, чтобы семьи, в которых совершеннолетние дети учатся на коммерческой основе, сохранили все меры поддержки. Региональный маткапитал теперь можно направлять на газификацию жилья, а со следующего года - и на реабилитацию детей. Проблем еще достаточно, но мы слышим друг друга", - сказала Минькова.Уточняется, что на Кубани более 22% детей воспитываются в многодетных семьях, это больше, чем в среднем по России.Участники встречи также обсудили вопросы предоставления земельных участков многодетным, а также проект "Социальная няня". Инициатива предполагает, что профессиональная няня будет помогать присматривать за детьми в многодетных семьях, но услугу оплатит государство. В крае рассмотрят возможность запуска проекта. Если будет поддержка в рамках федеральной программы, то регион готов принять участие на условиях софинансирования.
https://ria.ru/20210721/edinoborstva-1742287446.html
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россия, анна кузнецова, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество
19:04 22.07.2021
 
Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей

Власти Краснодарского края направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на социальные выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей в текущем году, сообщает администрация региона.
"На социальные выплаты кубанским семьям с детьми в 2021 году направили 37 миллиардов рублей. Ряд из них осуществляется исключительно за счет регионального бюджета", - говорится в сообщении.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Вопросы поддержки обсудили на встрече Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и вице-губернатора Анны Миньковой с многодетными семьями и социально ориентированными НКО Кубани.
"Мы постоянно ищем возможности, чтобы поддержать большие семьи, вносим изменения в краевые законы. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева с прошлого года земельные участки многодетным начали выдавать сразу в собственность и без привязки к месту жительства. Также депутаты поддержали инициативу о том, чтобы семьи, в которых совершеннолетние дети учатся на коммерческой основе, сохранили все меры поддержки. Региональный маткапитал теперь можно направлять на газификацию жилья, а со следующего года - и на реабилитацию детей. Проблем еще достаточно, но мы слышим друг друга", - сказала Минькова.
Уточняется, что на Кубани более 22% детей воспитываются в многодетных семьях, это больше, чем в среднем по России.
Участники встречи также обсудили вопросы предоставления земельных участков многодетным, а также проект "Социальная няня". Инициатива предполагает, что профессиональная няня будет помогать присматривать за детьми в многодетных семьях, но услугу оплатит государство. В крае рассмотрят возможность запуска проекта. Если будет поддержка в рамках федеральной программы, то регион готов принять участие на условиях софинансирования.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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