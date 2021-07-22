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Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей

Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.07.2021

Власти Кубани направили на выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей

Власти Краснодарского края направили на социальные выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:04

2021-07-22T19:04

2021-07-22T19:04

краснодарский край

россия

анна кузнецова

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили на социальные выплаты семьям с детьми 37 миллиардов рублей в текущем году, сообщает администрация региона."На социальные выплаты кубанским семьям с детьми в 2021 году направили 37 миллиардов рублей. Ряд из них осуществляется исключительно за счет регионального бюджета", - говорится в сообщении.Вопросы поддержки обсудили на встрече Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и вице-губернатора Анны Миньковой с многодетными семьями и социально ориентированными НКО Кубани."Мы постоянно ищем возможности, чтобы поддержать большие семьи, вносим изменения в краевые законы. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева с прошлого года земельные участки многодетным начали выдавать сразу в собственность и без привязки к месту жительства. Также депутаты поддержали инициативу о том, чтобы семьи, в которых совершеннолетние дети учатся на коммерческой основе, сохранили все меры поддержки. Региональный маткапитал теперь можно направлять на газификацию жилья, а со следующего года - и на реабилитацию детей. Проблем еще достаточно, но мы слышим друг друга", - сказала Минькова.Уточняется, что на Кубани более 22% детей воспитываются в многодетных семьях, это больше, чем в среднем по России.Участники встречи также обсудили вопросы предоставления земельных участков многодетным, а также проект "Социальная няня". Инициатива предполагает, что профессиональная няня будет помогать присматривать за детьми в многодетных семьях, но услугу оплатит государство. В крае рассмотрят возможность запуска проекта. Если будет поддержка в рамках федеральной программы, то регион готов принять участие на условиях софинансирования.

https://ria.ru/20210721/edinoborstva-1742287446.html

https://ria.ru/20210720/morozhenoe-1742094819.html

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россия, анна кузнецова, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество