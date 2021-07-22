https://ria.ru/20210722/vybory-1742331053.html

Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах

Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах

Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указывает на лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, говорится в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:42

2021-07-22T10:42

2021-07-22T10:42

россия

верховная рада украины

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

луганская область

донецкая область

в мире

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указывает на лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако ЦИК отменил голосование в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом."В нарушение статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции (право на свободные выборы) жители Донецкой и Луганской областей Украины лишены возможности участия в выборах президента Украины, а также депутатов Верховной рады Украины. Выбор жителей указанных регионов, население которых по данным переписи населения 2001 года составляло более 7 миллионов человек, не учитывается. Они лишены возможности голосовать за кандидатов, а также выбирать представителей от своих округов", - говорится в пресс-релизе.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

https://ria.ru/20210722/donbassu-1742321968.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/donbass-1742069690.html

россия

луганская область

донецкая область

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россия, верховная рада украины, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, луганская область, донецкая область, в мире