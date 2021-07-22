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Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах
Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах - РИА Новости, 22.07.2021
Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах
Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указывает на лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, говорится в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:42
2021-07-22T10:42
россия
верховная рада украины
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
луганская область
донецкая область
в мире
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указывает на лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако ЦИК отменил голосование в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом."В нарушение статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции (право на свободные выборы) жители Донецкой и Луганской областей Украины лишены возможности участия в выборах президента Украины, а также депутатов Верховной рады Украины. Выбор жителей указанных регионов, население которых по данным переписи населения 2001 года составляло более 7 миллионов человек, не учитывается. Они лишены возможности голосовать за кандидатов, а также выбирать представителей от своих округов", - говорится в пресс-релизе.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
https://ria.ru/20210722/donbassu-1742321968.html
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россия
луганская область
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россия, верховная рада украины, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, луганская область, донецкая область, в мире
10:42 22.07.2021
 
Россия обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах

Россия в жалобе в ЕСПЧ указала на лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Россия в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указывает на лишение жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако ЦИК отменил голосование в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, которые контролируются Киевом.
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"В нарушение статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции (право на свободные выборы) жители Донецкой и Луганской областей Украины лишены возможности участия в выборах президента Украины, а также депутатов Верховной рады Украины. Выбор жителей указанных регионов, население которых по данным переписи населения 2001 года составляло более 7 миллионов человек, не учитывается. Они лишены возможности голосовать за кандидатов, а также выбирать представителей от своих округов", - говорится в пресс-релизе.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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РоссияВерховная Рада УкраиныЕвропейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФЛуганская областьДонецкая областьВ мире
 
 
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