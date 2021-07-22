https://ria.ru/20210722/voyna-1742337616.html

Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО

Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО - РИА Новости, 22.07.2021

Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО

В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, которую власти выдают за "антитеррористическую операцию", говорится в пояснительной... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:16

2021-07-22T11:16

2021-07-22T11:16

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генеральная прокуратура рф

украина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, которую власти выдают за "антитеррористическую операцию", говорится в пояснительной записке Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, скрываемая под наименованием "антитеррористическая операция". Беспорядочные обстрелы военнослужащими Вооруженных сил Украины, членами "Правого сектора"* и иных украинских воинских формирований населенных пунктов, дорог общего пользования и объектов гражданской инфраструктуры, включая тех, которые поставляют воду, электричество и газ, а также медицинских и детских образовательных учреждений в Донецкой и Луганской областях Украины продолжают крайне негативно сказываться на жизни гражданского населения", - говорится в пояснительной записке.* Запрещенная в России экстремистская организация

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россия, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура рф, украина, в мире