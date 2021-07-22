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Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО
Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО - РИА Новости, 22.07.2021
Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО
В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, которую власти выдают за "антитеррористическую операцию", говорится в пояснительной... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:16
2021-07-22T11:16
2021-07-22T11:16
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, которую власти выдают за "антитеррористическую операцию", говорится в пояснительной записке Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."В Донецкой и Луганской областях Украины семь лет идет гражданская война, скрываемая под наименованием "антитеррористическая операция". Беспорядочные обстрелы военнослужащими Вооруженных сил Украины, членами "Правого сектора"* и иных украинских воинских формирований населенных пунктов, дорог общего пользования и объектов гражданской инфраструктуры, включая тех, которые поставляют воду, электричество и газ, а также медицинских и детских образовательных учреждений в Донецкой и Луганской областях Украины продолжают крайне негативно сказываться на жизни гражданского населения", - говорится в пояснительной записке.* Запрещенная в России экстремистская организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура рф, украина, в мире
Россия заявила о маскировке гражданской войны на Украине под АТО
Генпрокуратура: на Украине семь лет длится гражданская война, маскируемая под АТО