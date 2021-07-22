13:23 22.07.2021 (обновлено: 13:44 22.07.2021)
Володин прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Спикер Госдумы Володин: Россия обратилась в ЕСПЧ, чтобы защитить интересы украинцев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека сделано с целью защитить интересы украинцев и соотечественников, которые страдают от произвола украинских властей, и реакция ЕСПЧ на эту жалобу станет "моментом истины" для него, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей. Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям... Киева", - написал Володин в четверг в своем Telegram-канале.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
"Эти вопросы уже звучали, но сформулированы юридически впервые. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил... По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно. Но для ЕСПЧ - это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - отметил Володин.