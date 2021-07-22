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Володин прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Володин прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину - РИА Новости, 22.07.2021
Володин прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину
Обращение России в Европейский суд по правам человека сделано с целью защитить интересы украинцев и соотечественников, которые страдают от произвола украинских... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:23
2021-07-22T13:44
россия
госдума рф
европейский суд по правам человека
совет европы
генеральная прокуратура рф
вячеслав володин
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека сделано с целью защитить интересы украинцев и соотечественников, которые страдают от произвола украинских властей, и реакция ЕСПЧ на эту жалобу станет "моментом истины" для него, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей. Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям... Киева", - написал Володин в четверг в своем Telegram-канале.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия."Эти вопросы уже звучали, но сформулированы юридически впервые. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил... По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно. Но для ЕСПЧ - это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - отметил Володин.
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россия, госдума рф, европейский суд по правам человека, совет европы, генеральная прокуратура рф, вячеслав володин, украина, в мире
13:23 22.07.2021 (обновлено: 13:44 22.07.2021)
 
Володин прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину

Спикер Госдумы Володин: Россия обратилась в ЕСПЧ, чтобы защитить интересы украинцев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека сделано с целью защитить интересы украинцев и соотечественников, которые страдают от произвола украинских властей, и реакция ЕСПЧ на эту жалобу станет "моментом истины" для него, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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В Кремле прокомментировали обращение России в ЕСПЧ
"Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей. Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям... Киева", - написал Володин в четверг в своем Telegram-канале.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
"Эти вопросы уже звучали, но сформулированы юридически впервые. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые Киев нарушил... По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно. Но для ЕСПЧ - это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании", - отметил Володин.
 
РоссияГосдума РФЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
 
 
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