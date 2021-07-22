https://ria.ru/20210722/vodosnabzhenie-1742330870.html

Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах

Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах - РИА Новости, 22.07.2021

Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах

На решение проблем водоснабжения в муниципальных районах Липецкой области власти региона намерены направить 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:41

2021-07-22T10:41

2021-07-22T10:41

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На решение проблем водоснабжения в муниципальных районах Липецкой области власти региона намерены направить 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки в Тербунский район.По словам главы региона, именно от жителей этого района ему поступает много жалоб на работу системы водоснабжения. Особенно тяжело людям приходится летом, когда увеличивается расход воды из-за полива огородов, и техника, не выдерживая нагрузки, выходит из строя."Мы приняли решение о выделении двух миллиардов рублей на решение проблем с водой. В первую очередь деньги получат муниципалитеты, где наиболее изношены сети. Тербунский район в их числе", - сказал Артамонов.На сегодняшний день в Тербунском районе проведён тщательный анализ всех проблемных скважин, сделана оценка состояния и изношенности оборудования.Губернатор поставил задачу устранить все неполадки в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20210719/stroitelstvo-1741875400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов