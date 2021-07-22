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Липецкая область
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Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах
Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах - РИА Новости, 22.07.2021
Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах
На решение проблем водоснабжения в муниципальных районах Липецкой области власти региона намерены направить 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:41
2021-07-22T10:41
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На решение проблем водоснабжения в муниципальных районах Липецкой области власти региона намерены направить 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки в Тербунский район.По словам главы региона, именно от жителей этого района ему поступает много жалоб на работу системы водоснабжения. Особенно тяжело людям приходится летом, когда увеличивается расход воды из-за полива огородов, и техника, не выдерживая нагрузки, выходит из строя."Мы приняли решение о выделении двух миллиардов рублей на решение проблем с водой. В первую очередь деньги получат муниципалитеты, где наиболее изношены сети. Тербунский район в их числе", - сказал Артамонов.На сегодняшний день в Тербунском районе проведён тщательный анализ всех проблемных скважин, сделана оценка состояния и изношенности оборудования.Губернатор поставил задачу устранить все неполадки в кратчайшие сроки.
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игорь артамонов
10:41 22.07.2021
 

Липецкие власти решат проблемы водоснабжения в муниципалитетах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На решение проблем водоснабжения в муниципальных районах Липецкой области власти региона намерены направить 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам поездки в Тербунский район.
По словам главы региона, именно от жителей этого района ему поступает много жалоб на работу системы водоснабжения. Особенно тяжело людям приходится летом, когда увеличивается расход воды из-за полива огородов, и техника, не выдерживая нагрузки, выходит из строя.
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"Мы приняли решение о выделении двух миллиардов рублей на решение проблем с водой. В первую очередь деньги получат муниципалитеты, где наиболее изношены сети. Тербунский район в их числе", - сказал Артамонов.
На сегодняшний день в Тербунском районе проведён тщательный анализ всех проблемных скважин, сделана оценка состояния и изношенности оборудования.
Губернатор поставил задачу устранить все неполадки в кратчайшие сроки.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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