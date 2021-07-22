https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742939201.html

Летняя вакцинация лис от бешенства началась в лесопарках Москвы

Летняя вакцинация лис от бешенства началась в лесопарках Москвы - РИА Новости, 26.07.2021

Летняя вакцинация лис от бешенства началась в лесопарках Москвы

Летняя вакцинация лис от бешенства началась в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-22T17:15

2021-07-22T17:15

2021-07-26T15:17

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Летняя вакцинация лис от бешенства началась в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы проходит летняя иммунизация плотоядных животных. Весной московские лисы обзавелись потомством. Сейчас лисята уже подросли и часто выбираются из своих норок. За 2021 год лисьи семьи были замечены на 6 природных территориях Москвы: ландшафтный заказник "Тёплый Стан", природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Царицыно", "Измайлово", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2020 году обыкновенных лисиц наблюдали на 9 природных территориях: в Битцевском лесу, Долине реки Сетунь, Долине реки Сходни в Куркино, природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Косинский", Памятнике садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково"."Каждый год весной, летом и осенью на природных территориях Москвы для обеспечения эпизоотического благополучия проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства. Специалисты станций по борьбе с болезнями животных раскладывают приманки с вакциной для оральной иммунизации. Приманка сделана из мясокостной муки, имеющей очень привлекательный для лис запах. Внутри приманки желатиновый контейнер с вакциной", - говорится в сообщении.Уточняется, что для раскладки препаратов необходима точная информация о местах обитания плотоядных, и на помощь ветеринарам приходят специалисты Мосприроды, которые знают границы заселения лис, расположение их нор, и даже следят за подрастающим потомством."После раскладки вакцины через неделю специалисты проверяют, съедена ли приманка. Её могут съесть и другие плотоядные, например куница или горностай, но эти животные тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается больше, чем учтено лис на территории. Именно такие меры по оральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства", - дополняется в сообщении.Отмечается, что при встрече с лисой не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, пытаться сделать со зверем селфи. Лучше всего - наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают.

https://ria.ru/20210507/korshun-1732194501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва