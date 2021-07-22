https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742443161.html

В Чечне от COVID-19 привили 91,3 процента взрослого населения

В Чечне от COVID-19 привили 91,3 процента взрослого населения - РИА Новости, 22.07.2021

В Чечне от COVID-19 привили 91,3 процента взрослого населения

Количество вакцинированных первым компонентом в Чечне составляет 493 480, что составляет 91,3 % от взрослого населения, сообщил РИА Новости зампред... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T20:48

2021-07-22T20:48

2021-07-22T20:48

распространение коронавируса

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чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 22 июл - РИА Новости. Количество вакцинированных первым компонентом в Чечне составляет 493 480, что составляет 91,3 % от взрослого населения, сообщил РИА Новости зампред правительства Чечни, руководитель оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахит Усмаев."Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества", — сказал Усмаев.Руководитель оперштаба также отметил, что в республике не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированного населения."С начала июля в республике от COVID-19 умерло свыше 100 человек. Чтобы снизить смертность от коронавирусной инфекции, необходимо выработать коллективный иммунитет, чего можно добиться лишь вакцинацией. Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую ситуацию в республике и можем утверждать, что у нас не зафиксирован ни один случай летального исхода среди населения из числа вакцинированных", —рассказал он.По данным оперштаба Чечни, по состоянию на 22 июля общее количество умерших c начала пандемии от COVID-19 составляет 270, из них в июле — 102 человека. Количество инфицированных на сегодняшний день – 1809 человек.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал достижение коллективного иммунитета главной задачей, стоящей перед республикой.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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