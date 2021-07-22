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В МО подано почти 50 тысяч заявок на розыгрыш квартиры за прививку

В МО подано почти 50 тысяч заявок на розыгрыш квартиры за прививку - РИА Новости, 22.07.2021

В МО подано почти 50 тысяч заявок на розыгрыш квартиры за прививку

Жители Московской области подали почти 50 тысяч заявок на участие в розыгрыше квартиры за прививку от коронавируса. Принять участие могут все, кто привился... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:09

2021-07-22T17:09

2021-07-22T17:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жители Московской области подали почти 50 тысяч заявок на участие в розыгрыше квартиры за прививку от коронавируса. Принять участие могут все, кто привился начиная с 25 июня. Об этом сообщил телеканал "360".Это уже второй розыгрыш акции "Вакцина наша – квартира ваша". В предыдущем розыгрыше одна из семей получила квартиру в Серпухове.На этот раз разыгрывается квартира на 24-м этаже ЖК "Южная Битца" в трех километрах от МКАД.Подать заявку на участие можно на сайте "Госуслуги". Итоги конкурса подведут 1 августа в эфире "360".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)