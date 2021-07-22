https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742381905.html
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения - РИА Новости, 22.07.2021
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения
В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:43
2021-07-22T14:43
2021-07-22T14:50
брюссель
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaf289fe0d5e1fe14f6161d24086d2d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - добавила она.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.ЕС поставил цель к концу июля полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269756_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_90cc028bf6656d7826113eb2b6b2cba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире
14:43 22.07.2021 (обновлено: 14:50 22.07.2021)
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения
Еврокомиссия: в Евросоюзе от коронавируса вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения