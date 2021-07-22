https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742381905.html

В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения

В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения - РИА Новости, 22.07.2021

В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения

В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:43

2021-07-22T14:43

2021-07-22T14:50

брюссель

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaf289fe0d5e1fe14f6161d24086d2d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - добавила она.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.ЕС поставил цель к концу июля полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире