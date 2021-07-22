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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742381905.html
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения - РИА Новости, 22.07.2021
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения
В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:43
2021-07-22T14:50
брюссель
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - добавила она.Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.ЕС поставил цель к концу июля полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.
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брюссель, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире
14:43 22.07.2021 (обновлено: 14:50 22.07.2021)
 
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения

Еврокомиссия: в Евросоюзе от коронавируса вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения

© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза", - сказала она. "Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС", - добавила она.
Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза.
ЕС поставил цель к концу июля полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.
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