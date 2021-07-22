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Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19
Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что страна не смогла выполнить установленные ранее целевые показатели вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:58
2021-07-22T09:58
скотт моррисон
astrazeneca
виктория (австралия)
южная австралия
канберра
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что страна не смогла выполнить установленные ранее целевые показатели вакцинации от коронавируса."Я несу ответственность за реализацию программы вакцинации, так же, как и ответственность за те трудности, с которыми мы столкнулись. Очевидно, какие-то вещи мы контролируем, какие-то - нет. Я искренне хочу заверить, как мы делали в течение многих месяцев, что мы исправляем положение. Конечно, я приношу извинения, что мы не смогли достичь тех показателей, которые мы надеялись достичь в начале этого года. Конечно, я сожалею. Но, что важнее, мы полностью сосредоточены на том, что мы улучшим ситуацию", - заявил Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.При этом премьер отметил, что сейчас вакцинация идет полным ходом, поскольку за последнюю неделю в Австралии было сделано около миллиона прививок, а за минувшие сутки - рекордные 184 тысячи уколов. Он добавил, что темпы кампании замедлились после рекомендации экспертов медицинского регулятора ATAGI использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет, что вызвало сомнения среди жителей.Как отмечает местный телеканал ABC, премьер Австралии столкнулся с давлением общественности после того, как карантин затронул половину страны после нескольких вспышек заражений штамма коронавируса "дельта". В стране штаты Виктория, Южная Австралия, крупный город Сидней оказались в изоляции из-за новой волны коронавируса.По последним данным минздрава, в Австралии сделано 10,6 миллиона прививок. Всего в стране заразились свыше 32 тысяч человек, скончались 915 и более 1,5 тысячи болеют.
https://ria.ru/20210722/strakh-1742301339.html
виктория (австралия)
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скотт моррисон, astrazeneca , виктория (австралия), южная австралия, канберра, в мире
09:58 22.07.2021
 
Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19

Премьер Австралии Моррисон извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что страна не смогла выполнить установленные ранее целевые показатели вакцинации от коронавируса.
"Я несу ответственность за реализацию программы вакцинации, так же, как и ответственность за те трудности, с которыми мы столкнулись. Очевидно, какие-то вещи мы контролируем, какие-то - нет. Я искренне хочу заверить, как мы делали в течение многих месяцев, что мы исправляем положение. Конечно, я приношу извинения, что мы не смогли достичь тех показателей, которые мы надеялись достичь в начале этого года. Конечно, я сожалею. Но, что важнее, мы полностью сосредоточены на том, что мы улучшим ситуацию", - заявил Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.
При этом премьер отметил, что сейчас вакцинация идет полным ходом, поскольку за последнюю неделю в Австралии было сделано около миллиона прививок, а за минувшие сутки - рекордные 184 тысячи уколов. Он добавил, что темпы кампании замедлились после рекомендации экспертов медицинского регулятора ATAGI использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет, что вызвало сомнения среди жителей.
Как отмечает местный телеканал ABC, премьер Австралии столкнулся с давлением общественности после того, как карантин затронул половину страны после нескольких вспышек заражений штамма коронавируса "дельта". В стране штаты Виктория, Южная Австралия, крупный город Сидней оказались в изоляции из-за новой волны коронавируса.
По последним данным минздрава, в Австралии сделано 10,6 миллиона прививок. Всего в стране заразились свыше 32 тысяч человек, скончались 915 и более 1,5 тысячи болеют.
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Скотт МоррисонAstraZenecaВиктория (Австралия)Южная АвстралияКанберраВ мире
 
 
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