https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742324423.html

Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19

Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

Премьер Австралии извинился за низкие темпы вакцинации от COVID-19

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что страна не смогла выполнить установленные ранее целевые показатели вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:58

2021-07-22T09:58

2021-07-22T09:58

скотт моррисон

astrazeneca

виктория (австралия)

южная австралия

канберра

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что страна не смогла выполнить установленные ранее целевые показатели вакцинации от коронавируса."Я несу ответственность за реализацию программы вакцинации, так же, как и ответственность за те трудности, с которыми мы столкнулись. Очевидно, какие-то вещи мы контролируем, какие-то - нет. Я искренне хочу заверить, как мы делали в течение многих месяцев, что мы исправляем положение. Конечно, я приношу извинения, что мы не смогли достичь тех показателей, которые мы надеялись достичь в начале этого года. Конечно, я сожалею. Но, что важнее, мы полностью сосредоточены на том, что мы улучшим ситуацию", - заявил Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.При этом премьер отметил, что сейчас вакцинация идет полным ходом, поскольку за последнюю неделю в Австралии было сделано около миллиона прививок, а за минувшие сутки - рекордные 184 тысячи уколов. Он добавил, что темпы кампании замедлились после рекомендации экспертов медицинского регулятора ATAGI использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет, что вызвало сомнения среди жителей.Как отмечает местный телеканал ABC, премьер Австралии столкнулся с давлением общественности после того, как карантин затронул половину страны после нескольких вспышек заражений штамма коронавируса "дельта". В стране штаты Виктория, Южная Австралия, крупный город Сидней оказались в изоляции из-за новой волны коронавируса.По последним данным минздрава, в Австралии сделано 10,6 миллиона прививок. Всего в стране заразились свыше 32 тысяч человек, скончались 915 и более 1,5 тысячи болеют.

https://ria.ru/20210722/strakh-1742301339.html

виктория (австралия)

южная австралия

канберра

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скотт моррисон, astrazeneca , виктория (австралия), южная австралия, канберра, в мире