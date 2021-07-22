В Генпрокуратуре заявили, что Украина физически устраняет оппозиционеров
Генпрокуратура: украинские власти физически устраняют оппозиционных политиков и журналистов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политиков и журналистов, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, включенных в жалобу в ЕСПЧ.
Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
25 июня, 12:22Журналиста Коцабу облили зеленкой в Ивано-Франковске
"С 2014 года по настоящее время украинскими властями осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов", - говорится на сайте Генпрокуратуры.
"Их убивают, жестоко избивают, незаконно похищают, захватывают в качестве заложников, преследуют и запугивают по политическим основаниям в случае распространения правдивой информации о политической ситуации в стране, критики украинских дискриминационных законов, освещения фактов убийств и причинения ранений мирному населению, в том числе детям, в ходе неизбирательного обстрела на территории Донецкой и Луганской областей, а также иной неугодной Украине информации", - отмечается в материалах.
24 сентября 2019, 15:50Обвиняемого в убийстве Олеся Бузины избрали в общественный совет НАБУ
Так, напомнили в ГП РФ, в ходе работы на Украине убиты оператор Первого канала Анатолий Клян; звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк; похищен и убит фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин; совершено покушение на оператора видеоагентства Ruptly (в составе телеканала RT) россиянина Федора Завалейкова; захвачены украинскими войсками и "добровольцами" с последующим требованием выкупа в 200 тысяч долларов журналисты "Звезды" Евгений Давыдов и Никита Конашенков.
"Киевский режим зашел слишком далеко – аналогичным массовым преследованиям подвергаются журналисты и других иностранных государств (например, в мае 2014 года убит итальянский журналист Андреа Роккелли), а также журналисты собственного государства, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", - добавили в ГП.