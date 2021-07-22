https://ria.ru/20210722/ustranenie-1742333591.html

В Генпрокуратуре заявили, что Украина физически устраняет оппозиционеров

В Генпрокуратуре заявили, что Украина физически устраняет оппозиционеров - РИА Новости, 22.07.2021

В Генпрокуратуре заявили, что Украина физически устраняет оппозиционеров

Украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политиков и журналистов, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, включенных в жалобу в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:52

2021-07-22T10:52

2021-07-22T10:52

россия

игорь корнелюк

андрей стенин

анатолий клян

антон волошин

андреа роккелли

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148637/38/1486373801_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_d7b7dc2347dc9b988e5674373f296c74.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политиков и журналистов, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, включенных в жалобу в ЕСПЧ.Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан"."С 2014 года по настоящее время украинскими властями осуществляется физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов", - говорится на сайте Генпрокуратуры."Их убивают, жестоко избивают, незаконно похищают, захватывают в качестве заложников, преследуют и запугивают по политическим основаниям в случае распространения правдивой информации о политической ситуации в стране, критики украинских дискриминационных законов, освещения фактов убийств и причинения ранений мирному населению, в том числе детям, в ходе неизбирательного обстрела на территории Донецкой и Луганской областей, а также иной неугодной Украине информации", - отмечается в материалах.Так, напомнили в ГП РФ, в ходе работы на Украине убиты оператор Первого канала Анатолий Клян; звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк; похищен и убит фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин; совершено покушение на оператора видеоагентства Ruptly (в составе телеканала RT) россиянина Федора Завалейкова; захвачены украинскими войсками и "добровольцами" с последующим требованием выкупа в 200 тысяч долларов журналисты "Звезды" Евгений Давыдов и Никита Конашенков."Киевский режим зашел слишком далеко – аналогичным массовым преследованиям подвергаются журналисты и других иностранных государств (например, в мае 2014 года убит итальянский журналист Андреа Роккелли), а также журналисты собственного государства, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию", - добавили в ГП.

https://ria.ru/20210625/kotsaba-1738574001.html

https://ria.ru/20190924/1559073892.html

https://ria.ru/20210617/rekviem-1737402123.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь корнелюк, андрей стенин, анатолий клян, антон волошин, андреа роккелли, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, украина, в мире