В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым
Генпрокуратура: ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала — более 1,4 триллиона рублей
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общий ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала составил более 1,4 триллиона рублей, сам факт водной блокады - "широкомасштабное нарушение прав" крымчан и гостей полуострова, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
"По оценкам рабочей группы Государственного Совета Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 миллиардов рублей, в том числе по отрасли "Коммунальное хозяйство" – 420 миллиардов рублей, по отрасли "Водное хозяйство" – 104,58 миллиардов рублей, по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" – 277,6 миллиардов рублей, по отраслям "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" и "Лесное хозяйство" – 17,34 миллиардов рублей. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 миллиардов рублей", - заявили в ведомстве.
Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры, представляет собой "широкомасштабное нарушение прав", закрепленных Европейской конвенцией о правах человека, "в отношении 2,5 миллионов постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины".
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В ведомстве напомнили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека еще в марте 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.