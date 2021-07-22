Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html
В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым
В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым - РИА Новости, 22.07.2021
В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым
Общий ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала составил более 1,4 триллиона рублей, сам факт водной блокады - "широкомасштабное нарушение прав"... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:44
2021-07-22T10:44
россия
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a896f3a3bf16027a150d295799e68e51.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общий ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала составил более 1,4 триллиона рублей, сам факт водной блокады - "широкомасштабное нарушение прав" крымчан и гостей полуострова, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", и касается, в том числе, перекрытия Северо-Крымского канала."По оценкам рабочей группы Государственного Совета Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 миллиардов рублей, в том числе по отрасли "Коммунальное хозяйство" – 420 миллиардов рублей, по отрасли "Водное хозяйство" – 104,58 миллиардов рублей, по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" – 277,6 миллиардов рублей, по отраслям "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" и "Лесное хозяйство" – 17,34 миллиардов рублей. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 миллиардов рублей", - заявили в ведомстве.Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры, представляет собой "широкомасштабное нарушение прав", закрепленных Европейской конвенцией о правах человека, "в отношении 2,5 миллионов постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины".В ведомстве напомнили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека еще в марте 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210718/krym-1741717804.html
https://ria.ru/20210701/blokada-1739465569.html
https://ria.ru/20210601/krym-1735128115.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152823/40/1528234010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c522ca1b733ba993e2b51677bb17e38b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, республика крым, украина
10:44 22.07.2021
 
В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от перекрытия поставок воды в Крым

Генпрокуратура: ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала — более 1,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Общий ущерб от перекрытия Киевом Северо-Крымского канала составил более 1,4 триллиона рублей, сам факт водной блокады - "широкомасштабное нарушение прав" крымчан и гостей полуострова, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", и касается, в том числе, перекрытия Северо-Крымского канала.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 07:56
Власти Крыма: организаторов водной блокады привлекут к ответственности
"По оценкам рабочей группы Государственного Совета Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 миллиардов рублей, в том числе по отрасли "Коммунальное хозяйство" – 420 миллиардов рублей, по отрасли "Водное хозяйство" – 104,58 миллиардов рублей, по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" – 277,6 миллиардов рублей, по отраслям "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" и "Лесное хозяйство" – 17,34 миллиардов рублей. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 миллиардов рублей", - заявили в ведомстве.
Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры, представляет собой "широкомасштабное нарушение прав", закрепленных Европейской конвенцией о правах человека, "в отношении 2,5 миллионов постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан России и других государств, в том числе Украины".
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 18:18
В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма
В ведомстве напомнили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека еще в марте 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это "вопиющее нарушение".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:55
Байдену после слов о правах человека напомнили о блокаде Крыма
 
РоссияЕвропейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФРеспублика КрымУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Перешли на свое: какие компании приносят доход россиянам
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
Лента новостейМолния