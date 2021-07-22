https://ria.ru/20210722/ukraina-1742417219.html

"Оппозиционная платформа" раскритиковала закон о коренных народах Украины

"Оппозиционная платформа" раскритиковала закон о коренных народах Украины - РИА Новости, 22.07.2021

"Оппозиционная платформа" раскритиковала закон о коренных народах Украины

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что закон о коренных народах Украины носит дискриминационный характер. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:51

2021-07-22T17:51

2021-07-22T17:51

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что закон о коренных народах Украины носит дискриминационный характер.В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков. В нем в перечень коренных народов русские не включены. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации."Наделив "автохтонов" привилегиями, Зе-власть откровенно заявила, что права и интересы других национальностей ее не интересуют. А значит, политика культурной дискриминации и запретов будет продолжена. Украина не станет домом для русских, венгров, евреев и множества других этнических громад. Ведь у них уже есть "национальные" государства", - говорится в заявлении на сайте политсилы.Также в партии добавили, что, по их мнению, введенные законодательные изменения дают привилегии одним народам и ущемляют в правах других."Мы считаем, что культурное развитие нельзя поддержать привилегиями для одних и ущемлением других национальностей. Мы также считаем, что наличие где-то "национальных" государств не может быть оправданием для подавления прав национальных общин, не попавших в "коренной реестр". Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отмены всех дискриминационных ограничений, национальных привилегий и статусов", - добавили в партии.В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

https://ria.ru/20210722/goneniya-1742407338.html

https://ria.ru/20210721/zelenskiy-1742292447.html

https://ria.ru/20210703/narody-1739769390.html

украина

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владимир зеленский, украина, в мире