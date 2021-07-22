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В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины
В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021
В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины
Обращение России в Европейский суд по правам человека против Украины является сигналом для Киева и его "хозяев" о недопустимости геноцида и ущемления прав... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:02
2021-07-22T14:02
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
европейский суд
совет европы
генеральная прокуратура рф
в мире
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека против Украины является сигналом для Киева и его "хозяев" о недопустимости геноцида и ущемления прав жителей Донбасса, считает советник руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Мы видим, как Россия включилась в процесс активно. Но пока на уровне дипломатическом, судебном показывается режиму, который в Киеве, и тем "хозяевам", которые стоят за ним, что РФ не остановится ни перед какими мерами, чтобы не допустить геноцида, ущемления прав и свобод граждан, проживающих в Донбассе", - сказал РИА Новости Бедило в четверг.По его мнению, "для Донбасса это очень хорошие перспективы". "Те кабинеты, комнаты вашингтонского обкома, которые рулят разными ветвями на Украине, очень сложный процесс, но в общей концепции мы видим о выходе глобальной стратегии России в отношении Донбасса, и это посыл целому миру, вот этот посыл, надеемся сработает", - добавил Бедило.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210722/krym-1742345742.html
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, европейский суд, совет европы, генеральная прокуратура рф, в мире
14:02 22.07.2021
 
В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины

В ДНР назвали жалобу России в ЕСПЧ против Украины сигналом Киеву и его "хозяевам"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека против Украины является сигналом для Киева и его "хозяев" о недопустимости геноцида и ущемления прав жителей Донбасса, считает советник руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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"Мы видим, как Россия включилась в процесс активно. Но пока на уровне дипломатическом, судебном показывается режиму, который в Киеве, и тем "хозяевам", которые стоят за ним, что РФ не остановится ни перед какими мерами, чтобы не допустить геноцида, ущемления прав и свобод граждан, проживающих в Донбассе", - сказал РИА Новости Бедило в четверг.
По его мнению, "для Донбасса это очень хорошие перспективы". "Те кабинеты, комнаты вашингтонского обкома, которые рулят разными ветвями на Украине, очень сложный процесс, но в общей концепции мы видим о выходе глобальной стратегии России в отношении Донбасса, и это посыл целому миру, вот этот посыл, надеемся сработает", - добавил Бедило.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 11:00
Россия сообщила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвропейский судСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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