https://ria.ru/20210722/ukraina-1742374042.html

В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины

В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины - РИА Новости, 22.07.2021

В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины

Обращение России в Европейский суд по правам человека против Украины является сигналом для Киева и его "хозяев" о недопустимости геноцида и ущемления прав... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:02

2021-07-22T14:02

2021-07-22T14:02

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

европейский суд

совет европы

генеральная прокуратура рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150523/12/1505231259_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c8c3666bc2117fb52e56eab162354b29.jpg

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека против Украины является сигналом для Киева и его "хозяев" о недопустимости геноцида и ущемления прав жителей Донбасса, считает советник руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Мы видим, как Россия включилась в процесс активно. Но пока на уровне дипломатическом, судебном показывается режиму, который в Киеве, и тем "хозяевам", которые стоят за ним, что РФ не остановится ни перед какими мерами, чтобы не допустить геноцида, ущемления прав и свобод граждан, проживающих в Донбассе", - сказал РИА Новости Бедило в четверг.По его мнению, "для Донбасса это очень хорошие перспективы". "Те кабинеты, комнаты вашингтонского обкома, которые рулят разными ветвями на Украине, очень сложный процесс, но в общей концепции мы видим о выходе глобальной стратегии России в отношении Донбасса, и это посыл целому миру, вот этот посыл, надеемся сработает", - добавил Бедило.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/krym-1742345742.html

https://ria.ru/20210722/pytki-1742335291.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, европейский суд, совет европы, генеральная прокуратура рф, в мире