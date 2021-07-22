В ДНР оценили обращение России в ЕСПЧ против Украины
В ДНР назвали жалобу России в ЕСПЧ против Украины сигналом Киеву и его "хозяевам"
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека против Украины является сигналом для Киева и его "хозяев" о недопустимости геноцида и ущемления прав жителей Донбасса, считает советник руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Мы видим, как Россия включилась в процесс активно. Но пока на уровне дипломатическом, судебном показывается режиму, который в Киеве, и тем "хозяевам", которые стоят за ним, что РФ не остановится ни перед какими мерами, чтобы не допустить геноцида, ущемления прав и свобод граждан, проживающих в Донбассе", - сказал РИА Новости Бедило в четверг.
По его мнению, "для Донбасса это очень хорошие перспективы". "Те кабинеты, комнаты вашингтонского обкома, которые рулят разными ветвями на Украине, очень сложный процесс, но в общей концепции мы видим о выходе глобальной стратегии России в отношении Донбасса, и это посыл целому миру, вот этот посыл, надеемся сработает", - добавил Бедило.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.