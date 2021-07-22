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Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов
Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов - РИА Новости, 22.07.2021
Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов
Власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование их преступлений, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:54
2021-07-22T10:54
россия
украинская повстанческая армия
роман шухевич
европейский суд
генеральная прокуратура рф
владимир зеленский
израиль
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование их преступлений, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины."Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений", - говорится в пресс-релизе.В нем отмечается, что факт того, что Украина не проводила независимое и эффективное расследование указанных преступлений, зафиксирован в многочисленных докладах международных организаций, в том числе УВКПЧ ООН, Международной консультативной группы, созданной генеральным секретарем Совета Европы, Amnesty International и многих других.Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали президенту страны Владимиру Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210722/ustranenie-1742333591.html
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россия, украинская повстанческая армия, роман шухевич, европейский суд, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, израиль, украина, в мире
10:54 22.07.2021
 
Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов

Генпрокуратура России: власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет

© РИА НовостиУкраинские националисты во время шествия по случаю седьмой годовщины трагических событий в Одессе. Кадр из видео
Украинские националисты во время шествия по случаю седьмой годовщины трагических событий в Одессе. Кадр из видео
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование их преступлений, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины.
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"Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что факт того, что Украина не проводила независимое и эффективное расследование указанных преступлений, зафиксирован в многочисленных докладах международных организаций, в том числе УВКПЧ ООН, Международной консультативной группы, созданной генеральным секретарем Совета Европы, Amnesty International и многих других.
"Ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений так и не привлечены к уголовной ответственности. Данные факты свидетельствуют о сложившейся системной административной практике по нарушению Украиной статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в ее материальном и процессуальном аспектах, а также статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в ее процессуальном аспекте", - подчеркивается в пресс-релизе ГП.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали президенту страны Владимиру Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.
В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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РоссияУкраинская повстанческая армияРоман ШухевичЕвропейский судГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийИзраильУкраинаВ мире
 
 
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