https://ria.ru/20210722/ukraina-1742333928.html

Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов

Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов

Власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование их преступлений, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:54

2021-07-22T10:54

2021-07-22T10:54

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украинская повстанческая армия

роман шухевич

европейский суд

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

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украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование их преступлений, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины."Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений", - говорится в пресс-релизе.В нем отмечается, что факт того, что Украина не проводила независимое и эффективное расследование указанных преступлений, зафиксирован в многочисленных докладах международных организаций, в том числе УВКПЧ ООН, Международной консультативной группы, созданной генеральным секретарем Совета Европы, Amnesty International и многих других.Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали президенту страны Владимиру Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210722/ustranenie-1742333591.html

https://ria.ru/20210722/obstrely-1742332601.html

россия

израиль

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россия, украинская повстанческая армия, роман шухевич, европейский суд, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, израиль, украина, в мире