Россия обвинила Украину в покрывательстве националистов
Генпрокуратура России: власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет
© РИА НовостиУкраинские националисты во время шествия по случаю седьмой годовщины трагических событий в Одессе. Кадр из видео
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Украины поощряли и покрывали националистов более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование их преступлений, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины.
"Власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и поощряли и покрывали их на протяжении более семи лет, не проводя независимое и эффективное расследование указанных преступлений", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что факт того, что Украина не проводила независимое и эффективное расследование указанных преступлений, зафиксирован в многочисленных докладах международных организаций, в том числе УВКПЧ ООН, Международной консультативной группы, созданной генеральным секретарем Совета Европы, Amnesty International и многих других.
"Ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений так и не привлечены к уголовной ответственности. Данные факты свидетельствуют о сложившейся системной административной практике по нарушению Украиной статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в ее материальном и процессуальном аспектах, а также статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в ее процессуальном аспекте", - подчеркивается в пресс-релизе ГП.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали президенту страны Владимиру Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.
В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.