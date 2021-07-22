https://ria.ru/20210722/ukraina-1742333343.html

Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян

Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян - РИА Новости, 22.07.2021

Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян

Часть претензий России к Украине в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связана с нарушениями прав россиян, среди которых имеются погибшие и... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:51

2021-07-22T10:51

2021-07-22T10:51

россия

европейский суд

генеральная прокуратура рф

дмитрий киселев

владимир зеленский

маргарита симоньян

украина

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Часть претензий России к Украине в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связана с нарушениями прав россиян, среди которых имеются погибшие и раненые, говорится в материалах Генпрокуратуры."Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации", - говорится в материалах.В них отмечается, что в непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинцев искать убежище на российской территории.СНБО Украины в июне решил продлить ряд введенных в 2018 году санкций к юридическим и физическим лицам, среди которых граждане РФ, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков, при этом русские в перечень коренных народов не включены.

https://ria.ru/20210722/obstrely-1742332601.html

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

россия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский суд, генеральная прокуратура рф, дмитрий киселев, владимир зеленский, маргарита симоньян, украина