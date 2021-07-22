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Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян
Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян - РИА Новости, 22.07.2021
Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян
Часть претензий России к Украине в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связана с нарушениями прав россиян, среди которых имеются погибшие и... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:51
2021-07-22T10:51
россия
европейский суд
генеральная прокуратура рф
дмитрий киселев
владимир зеленский
маргарита симоньян
украина
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Часть претензий России к Украине в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связана с нарушениями прав россиян, среди которых имеются погибшие и раненые, говорится в материалах Генпрокуратуры."Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации", - говорится в материалах.В них отмечается, что в непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинцев искать убежище на российской территории.СНБО Украины в июне решил продлить ряд введенных в 2018 году санкций к юридическим и физическим лицам, среди которых граждане РФ, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков, при этом русские в перечень коренных народов не включены.
https://ria.ru/20210722/obstrely-1742332601.html
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россия, европейский суд, генеральная прокуратура рф, дмитрий киселев, владимир зеленский, маргарита симоньян, украина
10:51 22.07.2021
 
Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении прав россиян

Россия обвинила Украину в нарушении прав россиян, среди которых есть погибшие и раненые

© AFP 2021 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AFP 2021 / Frederick Florin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Часть претензий России к Украине в жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) связана с нарушениями прав россиян, среди которых имеются погибшие и раненые, говорится в материалах Генпрокуратуры.
"Часть претензий Российской Федерации связана с допускаемыми украинскими властями нарушениями непосредственно в отношении российских граждан, среди которых имеются погибшие и раненые. На территории Украины значительное количество российских граждан подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожается или повреждается, российский бизнес подвергается дискриминации", - говорится в материалах.
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В них отмечается, что в непосредственной близости от российской границы Вооруженными силами Украины ведутся боевые действия, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья российских граждан, проживающих в приграничных регионах, и вынуждающие тысячи украинцев искать убежище на российской территории.
СНБО Украины в июне решил продлить ряд введенных в 2018 году санкций к юридическим и физическим лицам, среди которых граждане РФ, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", который определяет таковыми крымских татар, караимов и крымчаков, при этом русские в перечень коренных народов не включены.
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РоссияЕвропейский судГенеральная прокуратура РФДмитрий КиселевВладимир ЗеленскийМаргарита СимоньянУкраина
 
 
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