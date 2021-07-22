https://ria.ru/20210722/uglegorsk-1742324642.html

Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами

Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами - РИА Новости, 22.07.2021

Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами

Мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:02

2021-07-22T10:02

2021-07-22T15:05

следственный комитет россии (ск рф)

россия

валерий лимаренко

сахалин

госдума рф

союз журналистов россии

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

углегорский район

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл — РИА Новости. Мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, сообщила пресс-служба губернатора.Там отметили, что глава региона Валерий Лимаренко предложил ему покинуть должность на встрече с жителями.Губернатор в четверг проводит инспекцию восстановительных работ после схода породы с угольного разреза: по его оценке, они идут достаточно быстро и организованно. Однако контакты с населением и освещение в прессе он счел очень слабыми. Именно это Лимаренко поставил в укор мэру."Поэтому мы сегодня собрали пул журналистов, чтобы довести до всех сахалинцев и курильчан, что произошло, как контролируется, есть ли угроза. Эти критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу", — сказал глава региона в видео, которое распространила пресс-служба.С Солнцевского угольного разреза 10 июля сошла порода, перекрыв русло реки Желтой. Сейчас там строится водоотводной канал. Журналисты местного издания "Углегорские новости" рассказали, что перед выходом материалов об экологической катастрофе в их газете и телеэфире мэрия уволила главного редактора и отключила электричество в редакции.За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность воспрепятствования деятельности журналистов. С аналогичным обращением выступил и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Сахалинское управление Следственного комитета и региональная прокуратура начали проверку.Губернатор также подчеркнул, что любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, а также вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы.

https://ria.ru/20210708/otstavka-1740419081.html

https://ria.ru/20210309/zhaloba-1600540184.html

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"Оцениваем неудовлетворительно" – глава Сахалина прокомментировал работу мэра Углегорска Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона. 2021-07-22T10:02 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), россия, валерий лимаренко, сахалин, госдума рф, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, углегорский район, общество