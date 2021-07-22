https://ria.ru/20210722/uglegorsk-1742324642.html
Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами
Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами - РИА Новости, 22.07.2021
Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами
Мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:02
2021-07-22T10:02
2021-07-22T15:05
следственный комитет россии (ск рф)
россия
валерий лимаренко
сахалин
госдума рф
союз журналистов россии
генеральная прокуратура рф
александр хинштейн
углегорский район
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл — РИА Новости. Мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, сообщила пресс-служба губернатора.Там отметили, что глава региона Валерий Лимаренко предложил ему покинуть должность на встрече с жителями.Губернатор в четверг проводит инспекцию восстановительных работ после схода породы с угольного разреза: по его оценке, они идут достаточно быстро и организованно. Однако контакты с населением и освещение в прессе он счел очень слабыми. Именно это Лимаренко поставил в укор мэру."Поэтому мы сегодня собрали пул журналистов, чтобы довести до всех сахалинцев и курильчан, что произошло, как контролируется, есть ли угроза. Эти критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу", — сказал глава региона в видео, которое распространила пресс-служба.С Солнцевского угольного разреза 10 июля сошла порода, перекрыв русло реки Желтой. Сейчас там строится водоотводной канал. Журналисты местного издания "Углегорские новости" рассказали, что перед выходом материалов об экологической катастрофе в их газете и телеэфире мэрия уволила главного редактора и отключила электричество в редакции.За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность воспрепятствования деятельности журналистов. С аналогичным обращением выступил и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Сахалинское управление Следственного комитета и региональная прокуратура начали проверку.Губернатор также подчеркнул, что любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, а также вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы.
https://ria.ru/20210708/otstavka-1740419081.html
https://ria.ru/20210309/zhaloba-1600540184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Оцениваем неудовлетворительно" – глава Сахалина прокомментировал работу мэра Углегорска
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона.
2021-07-22T10:02
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), россия, валерий лимаренко, сахалин, госдума рф, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, углегорский район, общество
10:02 22.07.2021 (обновлено: 15:05 22.07.2021)
Мэр Углегорска на Сахалине ушел в отставку после конфликта с журналистами
Глава Сахалина настоял, чтобы мэр Углегорска ушел в отставку после конфликта с журналистами
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл — РИА Новости.
Мэр Углегорского городского округа на Сахалине
Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, сообщила пресс-служба губернатора.
Там отметили, что глава региона Валерий Лимаренко
предложил ему покинуть должность на встрече с жителями.
Губернатор в четверг проводит инспекцию восстановительных работ после схода породы с угольного разреза: по его оценке, они идут достаточно быстро и организованно. Однако контакты с населением и освещение в прессе он счел очень слабыми. Именно это Лимаренко поставил в укор мэру.
"Поэтому мы сегодня собрали пул журналистов, чтобы довести до всех сахалинцев и курильчан, что произошло, как контролируется, есть ли угроза. Эти критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу", — сказал глава региона в видео, которое распространила пресс-служба.
С Солнцевского угольного разреза 10 июля сошла порода, перекрыв русло реки Желтой. Сейчас там строится водоотводной канал. Журналисты местного издания "Углегорские новости" рассказали, что перед выходом материалов об экологической катастрофе в их газете и телеэфире мэрия уволила главного редактора и отключила электричество в редакции.
За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
. Он обратился в СК
и Генпрокуратуру
с просьбой проверить законность воспрепятствования деятельности журналистов. С аналогичным обращением выступил и председатель комитета Госдумы
по информационной политике Александр Хинштейн
.
Сахалинское управление Следственного комитета и региональная прокуратура начали проверку.
Губернатор также подчеркнул, что любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, а также вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы.