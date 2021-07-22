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В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца
В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца - РИА Новости, 22.07.2021
В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца
Следователи подозревают мать троих детей в убийстве новорожденной дочери в Смоленской области, сообщает в четверг управление СК РФ по региону. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:49
2021-07-22T15:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рославльский район
смоленская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Следователи подозревают мать троих детей в убийстве новорожденной дочери в Смоленской области, сообщает в четверг управление СК РФ по региону."По версии следствия, в ночь на 17 июля текущего года, находясь в лесном массиве, около места своего жительства в одной из деревень Рославльского района подозреваемая родила ребенка женского пола. После чего завернула его в халат и оставила в лесном массиве. Чуть позже женщина вернулась за ребенком, перенесла его в баню, расположенную на придомовой территории, а на следующий день закопала на своем приусадебном участке", - говорится в сообщении.По данным следствия, в тот же день женщина вышла на работу, и коллеги обнаружили у нее "отсутствие беременности". После расспросов женщина рассказала о случившемся. Работодатели обратились в правоохранительные органы.В отношении 41-летней женщины возбуждено дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка"."Допрошенная подозреваемая пояснила, что после рождения ребенка она потеряла сознание и когда очнулась, решила, что новорожденный умер, так как признаков жизни не подавал, после чего и совершила все остальные действия", - сообщает следствие.Версию женщины проверят, по делу назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти новорожденного ребенка. Как отмечает следствие, женщина вместе с мужем воспитывают троих несовершеннолетних детей, на учете в органах системы профилактики семья не состояла. Сейчас дети находятся с отцом."В ходе следствия также будут выяснены условия жизни и воспитания несовершеннолетних детей подозреваемой. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц профильных служб, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни несовершеннолетних", - информирует следствие.
https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1742005656.html
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россия
рославльский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), рославльский район, смоленская область, происшествия
15:49 22.07.2021
 
В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца

В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве новорожденной дочери

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Следователи подозревают мать троих детей в убийстве новорожденной дочери в Смоленской области, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, в ночь на 17 июля текущего года, находясь в лесном массиве, около места своего жительства в одной из деревень Рославльского района подозреваемая родила ребенка женского пола. После чего завернула его в халат и оставила в лесном массиве. Чуть позже женщина вернулась за ребенком, перенесла его в баню, расположенную на придомовой территории, а на следующий день закопала на своем приусадебном участке", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в тот же день женщина вышла на работу, и коллеги обнаружили у нее "отсутствие беременности". После расспросов женщина рассказала о случившемся. Работодатели обратились в правоохранительные органы.
В отношении 41-летней женщины возбуждено дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".
"Допрошенная подозреваемая пояснила, что после рождения ребенка она потеряла сознание и когда очнулась, решила, что новорожденный умер, так как признаков жизни не подавал, после чего и совершила все остальные действия", - сообщает следствие.
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Версию женщины проверят, по делу назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти новорожденного ребенка. Как отмечает следствие, женщина вместе с мужем воспитывают троих несовершеннолетних детей, на учете в органах системы профилактики семья не состояла. Сейчас дети находятся с отцом.
"В ходе следствия также будут выяснены условия жизни и воспитания несовершеннолетних детей подозреваемой. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц профильных служб, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни несовершеннолетних", - информирует следствие.
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