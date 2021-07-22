https://ria.ru/20210722/ubiystvo-1742393614.html

В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца

В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца - РИА Новости, 22.07.2021

В Смоленской области многодетную мать заподозрили в убийстве младенца

Следователи подозревают мать троих детей в убийстве новорожденной дочери в Смоленской области, сообщает в четверг управление СК РФ по региону. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:49

2021-07-22T15:49

2021-07-22T15:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рославльский район

смоленская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Следователи подозревают мать троих детей в убийстве новорожденной дочери в Смоленской области, сообщает в четверг управление СК РФ по региону."По версии следствия, в ночь на 17 июля текущего года, находясь в лесном массиве, около места своего жительства в одной из деревень Рославльского района подозреваемая родила ребенка женского пола. После чего завернула его в халат и оставила в лесном массиве. Чуть позже женщина вернулась за ребенком, перенесла его в баню, расположенную на придомовой территории, а на следующий день закопала на своем приусадебном участке", - говорится в сообщении.По данным следствия, в тот же день женщина вышла на работу, и коллеги обнаружили у нее "отсутствие беременности". После расспросов женщина рассказала о случившемся. Работодатели обратились в правоохранительные органы.В отношении 41-летней женщины возбуждено дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка"."Допрошенная подозреваемая пояснила, что после рождения ребенка она потеряла сознание и когда очнулась, решила, что новорожденный умер, так как признаков жизни не подавал, после чего и совершила все остальные действия", - сообщает следствие.Версию женщины проверят, по делу назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти новорожденного ребенка. Как отмечает следствие, женщина вместе с мужем воспитывают троих несовершеннолетних детей, на учете в органах системы профилактики семья не состояла. Сейчас дети находятся с отцом."В ходе следствия также будут выяснены условия жизни и воспитания несовершеннолетних детей подозреваемой. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц профильных служб, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни несовершеннолетних", - информирует следствие.

https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1742005656.html

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741525470.html

https://ria.ru/20210714/ubiystvo-1741207601.html

россия

рославльский район

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), рославльский район, смоленская область, происшествия