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Туризм
https://ria.ru/20210722/turtsiya-1742415154.html
В Турции рассказали, сколько сотрудников отелей уже вакцинированы
В Турции рассказали, сколько сотрудников отелей уже вакцинированы - РИА Новости, 22.07.2021
В Турции рассказали, сколько сотрудников отелей уже вакцинированы
Около 93 процентов сотрудников гостиниц прошли вакцинацию от коронавируса, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:55
2021-07-22T17:55
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
гостиницы
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новости - туризм
турция
вакцинация
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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Около 93 процентов сотрудников гостиниц прошли вакцинацию от коронавируса, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой."Существует широко распространенное мнение, что молодые люди, как правило, не прививаются. Однако это не относится к персоналу отелей. Он чутко реагирует на призывы вакцинироваться от коронавируса", — цитирует чиновника Hurriyet.По словам министра, туристическая активность в этом году значительно повысилась по сравнению с прошлым, но остались нерешенные проблемы с некоторыми странами, которые ограничили авиасообщение с Турцией или требуют изоляции для путешественников, возвращающихся из этой страны."Нам нужно еще несколько недель, чтобы преодолеть эти проблемы, сейчас ведутся интенсивные переговоры с Великобританией. Мы надеемся, что авиасообщение возобновится. Ключевым моментом здесь является число инфицированных COVID-19. Мы можем столкнуться с проблемами, если оно будет расти", — добавил Эрсой.Суточный прирост заболеваемости в июне и первой половине июля стабилизировался на уровне пяти-семи тысяч.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С марта в стране также применяется препарат Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава республики, первую дозу вакцин получили более 39 миллионов граждан, две дозы — более 21 миллиона.Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, турция, вакцинация
17:55 22.07.2021
 
В Турции рассказали, сколько сотрудников отелей уже вакцинированы

В Турции девять из десяти работников гостиниц прошли иммунизацию

© Фото : Jacaranda Club & Resort BelekГостиница "Джакаранда" в городе Белек
Гостиница Джакаранда в городе Белек - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Jacaranda Club & Resort Belek
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АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Около 93 процентов сотрудников гостиниц прошли вакцинацию от коронавируса, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
"Существует широко распространенное мнение, что молодые люди, как правило, не прививаются. Однако это не относится к персоналу отелей. Он чутко реагирует на призывы вакцинироваться от коронавируса", — цитирует чиновника Hurriyet.
По словам министра, туристическая активность в этом году значительно повысилась по сравнению с прошлым, но остались нерешенные проблемы с некоторыми странами, которые ограничили авиасообщение с Турцией или требуют изоляции для путешественников, возвращающихся из этой страны.
"Нам нужно еще несколько недель, чтобы преодолеть эти проблемы, сейчас ведутся интенсивные переговоры с Великобританией. Мы надеемся, что авиасообщение возобновится. Ключевым моментом здесь является число инфицированных COVID-19. Мы можем столкнуться с проблемами, если оно будет расти", — добавил Эрсой.
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Суточный прирост заболеваемости в июне и первой половине июля стабилизировался на уровне пяти-семи тысяч.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С марта в стране также применяется препарат Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным Минздрава республики, первую дозу вакцин получили более 39 миллионов граждан, две дозы — более 21 миллиона.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
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