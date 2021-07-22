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"Северный поток — 2" отвечает международным нормам, заявили в МИД
"Северный поток — 2" отвечает международным нормам, заявили в МИД - РИА Новости, 22.07.2021
"Северный поток — 2" отвечает международным нормам, заявили в МИД
"Северный поток 2" скоро заработает, США не удастся сорвать реализацию проекта, так как он соответствует всем международным нормам и зеленой климатической... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:45
2021-07-22T16:00
россия
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Северный поток 2" скоро заработает, США не удастся сорвать реализацию проекта, так как он соответствует всем международным нормам и зеленой климатической повестке ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток 2" скоро вступит в строй", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она отметила, что проект "отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям ЕС и законодательствам прибрежных государств, соответствует, помимо прочего, зеленой климатической повестке" Евросоюза."Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного проекта на финишную прямую", - подчеркнула Захарова.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210722/zelenskiy-1742380798.html
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россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика
15:45 22.07.2021 (обновлено: 16:00 22.07.2021)
 
"Северный поток — 2" отвечает международным нормам, заявили в МИД

МИД: "Северный поток — 2" отвечает международным нормам и требованиям ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Северный поток 2" скоро заработает, США не удастся сорвать реализацию проекта, так как он соответствует всем международным нормам и зеленой климатической повестке ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток 2" скоро вступит в строй", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что проект "отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям ЕС и законодательствам прибрежных государств, соответствует, помимо прочего, зеленой климатической повестке" Евросоюза.
"Какие бы странные решения не принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного проекта на финишную прямую", - подчеркнула Захарова.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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РоссияСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Экономика
 
 
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