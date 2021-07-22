https://ria.ru/20210722/tekhnologii-1742395701.html

Эксперты предупредили пользователей MacOS о новом виде вредоносного ПО

Эксперты предупредили пользователей MacOS о новом виде вредоносного ПО - РИА Новости, 22.07.2021

Эксперты предупредили пользователей MacOS о новом виде вредоносного ПО

Эксперты Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, обнаружили новый вид вредоносного программного обеспечения, который... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:05

2021-07-22T16:05

2021-07-22T16:08

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Эксперты Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, обнаружили новый вид вредоносного программного обеспечения, который используется для кражи информации пользователей MacOS и распространяется через фишинговые электронные письма, сообщила компания."Check Point Research сообщает, что злоумышленники создали новый штамм вредоносного ПО для кражи информации пользователей MacOS – XLoader. Хакеры могут купить лицензию на него в даркнете всего за 49 долларов. XLoader дает возможность собирать учетные данные для входа в систему, регистрировать нажатия клавиш и запускать вредоносные файлы", - говорится в сообщении.Эксперты указывают, что распространяется XLoader обычно через фишинговые электронные письма, "которые побуждают своих жертв загрузить и открыть вредоносные файлы, как правило, документы Microsoft Office". По итогам наблюдения за вредоносной программой с 1 декабря 2020 года по 1 июня 2021 года специалисты установили, что чаще всего жертвами злоумышленников становились пользователи Mac и Windows из США (53% от общего числа).Исследователи также зафиксировали запросы на покупку XLoader от хакеров из 69 стран. Руководитель отдела киберисследований Check Point Software Янив Балмас, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что вредоносное программное обеспечение для MacOS становится все опаснее и встречается все чаще, кибепреступники все больше интересуются этой платформой.Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют не открывать файлы из писем от неизвестных отправителей, не посещать подозрительные сайты и использовать надежные программы для выявления вредоносной активности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, сша, технологии, в мире