https://ria.ru/20210722/subsidii-1742329331.html

Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям

Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям - РИА Новости, 22.07.2021

Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям

Москва предоставит субсидии на уплату лизинговых платежей в объеме около 9 миллионов рублей двум столичным промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:32

2021-07-22T10:32

2021-07-22T10:32

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Москва предоставит субсидии на уплату лизинговых платежей в объеме около 9 миллионов рублей двум столичным промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Первые субсидии в этом году получат разработчик топливных систем для авиадвигателей, а также производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Предприятия направят средства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что промышленники могут получить несколько видов помощи: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также есть возможность получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50% таких затрат. В прошлом году город расширил список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы."За 2020 год город выдал субсидий 36 предприятиям на общую сумму почти 770 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. В этом году заявочная кампания на получение субсидий для промышленных предприятий стартовала в марте и продлится до 30 сентября 2021 года включительно", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Заявки на получение субсидии для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте в разделе "Меры поддержки". На субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям необходимо подать напрямую в ДИПП в бумажном виде, напомнили в пресс-службе.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва