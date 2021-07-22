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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210722/subsidii-1742329331.html
Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям
Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям - РИА Новости, 22.07.2021
Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям
Москва предоставит субсидии на уплату лизинговых платежей в объеме около 9 миллионов рублей двум столичным промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:32
2021-07-22T10:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Москва предоставит субсидии на уплату лизинговых платежей в объеме около 9 миллионов рублей двум столичным промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Первые субсидии в этом году получат разработчик топливных систем для авиадвигателей, а также производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Предприятия направят средства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что промышленники могут получить несколько видов помощи: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также есть возможность получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50% таких затрат. В прошлом году город расширил список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы."За 2020 год город выдал субсидий 36 предприятиям на общую сумму почти 770 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. В этом году заявочная кампания на получение субсидий для промышленных предприятий стартовала в марте и продлится до 30 сентября 2021 года включительно", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Заявки на получение субсидии для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте в разделе "Меры поддержки". На субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям необходимо подать напрямую в ДИПП в бумажном виде, напомнили в пресс-службе.
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александр прохоров, москва
10:32 22.07.2021
 

Москва одобрила первые в этом году субсидии промпредприятиям

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Москва предоставит субсидии на уплату лизинговых платежей в объеме около 9 миллионов рублей двум столичным промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Первые субсидии в этом году получат разработчик топливных систем для авиадвигателей, а также производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Предприятия направят средства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что промышленники могут получить несколько видов помощи: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Также есть возможность получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50% таких затрат. В прошлом году город расширил список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы.
"За 2020 год город выдал субсидий 36 предприятиям на общую сумму почти 770 миллионов рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. В этом году заявочная кампания на получение субсидий для промышленных предприятий стартовала в марте и продлится до 30 сентября 2021 года включительно", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Заявки на получение субсидии для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте в разделе "Меры поддержки". На субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям необходимо подать напрямую в ДИПП в бумажном виде, напомнили в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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