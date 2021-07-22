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Новое оружие России
https://ria.ru/20210722/strizhi-1742359279.html
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35 - РИА Новости, 22.07.2021
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на новейшие истребители МиГ-35, первый самолёт ей поступит в 2021 году, сообщил РИА Новости командир группы... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:57
2021-07-22T13:14
новое оружие россии
миг-29
жуковский
безопасность
россия
стрижи (пилотажная группа)
миг-35
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на новейшие истребители МиГ-35, первый самолёт ей поступит в 2021 году, сообщил РИА Новости командир группы полковник Сергей Осяйкин."Мы планируем переходить на новый самолёт. Ждём, когда будет принято решение о перевооружении. Мы должны получить в этом году первый МиГ-35. Но это уже зависит не от нас, а ещё от промышленности, от проведения госиспытаний. Всегда принятие на вооружение самолета - это длительный процесс", - сказал Осяйкин.Он подчеркнул, что группа, выступающая в последние годы на МиГ-29, рассчитывает получить то количество самолётов, которое необходимо. "Надеюсь, что их будет девять", - добавил командир "Стрижей", которые принимают участие в авиакосмическом салоне МАКС-2021.МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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миг-29, жуковский, безопасность, россия, стрижи (пилотажная группа), миг-35
12:57 22.07.2021 (обновлено: 13:14 22.07.2021)
 
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35

Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35

© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на новейшие истребители МиГ-35, первый самолёт ей поступит в 2021 году, сообщил РИА Новости командир группы полковник Сергей Осяйкин.
"Мы планируем переходить на новый самолёт. Ждём, когда будет принято решение о перевооружении. Мы должны получить в этом году первый МиГ-35. Но это уже зависит не от нас, а ещё от промышленности, от проведения госиспытаний. Всегда принятие на вооружение самолета - это длительный процесс", - сказал Осяйкин.
Он подчеркнул, что группа, выступающая в последние годы на МиГ-29, рассчитывает получить то количество самолётов, которое необходимо. "Надеюсь, что их будет девять", - добавил командир "Стрижей", которые принимают участие в авиакосмическом салоне МАКС-2021.
МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
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В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
Новое оружие РоссииМиГ-29ЖуковскийБезопасностьРоссияСтрижи (пилотажная группа)МиГ-35
 
 
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