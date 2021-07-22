https://ria.ru/20210722/soveschanie-1742365628.html
Путин проведет совещание с главой ОСК
Путин проведет совещание с главой ОСК - РИА Новости, 22.07.2021
Путин проведет совещание с главой ОСК
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание с главой ОСК Алексеем Рахмановым, заслушает доклад о ситуации в отрасли, заявил журналистам... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:26
2021-07-22T13:26
2021-07-22T13:26
россия
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание с главой ОСК Алексеем Рахмановым, заслушает доклад о ситуации в отрасли, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин в Ново-Огарево проведет совещание с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым. Отрасль судостроения, собственно, о том, как эта отрасль работала в прошлом году, планы развития и темпы наращивания портфеля заказов весьма и весьма позитивные, поэтому президент, собственно, будет ожидать сегодня доклада о том, как обстоят дела в отрасли сейчас, как отработали прошлый год и какие перспективы на будущее", - сказал Песков.Он также рассказал, что у президента запланированы другие рабочие встречи уже непубличного характера, во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20210721/putin-1742269228.html
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россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Путин проведет совещание с главой ОСК
Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг проведет совещание с главой ОСК Рахмановым