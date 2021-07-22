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Немцы о сделке по "Северному потоку — 2": хватит сыпать Украине деньги
Немцы о сделке по "Северному потоку — 2": хватит сыпать Украине деньги - РИА Новости, 22.07.2021
Немцы о сделке по "Северному потоку — 2": хватит сыпать Украине деньги
Читатели Der Spiegel высказались о соглашении США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2". РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T22:34
2021-07-22T22:45
россия
северный поток — 2
der spiegel
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Der Spiegel высказались о соглашении США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2".Согласно опубликованному накануне документу, Берлин и Вашингтон выразили готовность поддержать Украину в развитии "зеленой" энергетики и обеспечить транзит газа через республику в следующем десятилетии. В статье отмечается, что Польша и Украина осудили германо-американское соглашение, также документ раскритиковали некоторые американские парламентарии и дипломаты. В России же поприветствовали совместное заявление Берлина и Вашингтона.Многие немецкие читатели скептически отнеслись к соглашению. Многих возмутило то, что Германии придется вкладывать деньги в Украину."Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется как всегда немецкому налогоплательщику", — написал Klartext."Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?" — спросил Harald-4bsCilBMR.Читатель предложил вместо Украины поддержать пострадавшие от недавнего наводнения немецкие земли."Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев", — заявил Robert-_VFnweERZ.Он напомнил, что на Украине очень остро стоит вопрос коррупции, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но еще и мечтают о ядерном оружии.На проблему коррупции указали и другие комментаторы. Friedel_seins призвал создать механизмы контроля при выделении средств Киеву."Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем ее деньгами, ничего не получая взамен", — возмутился Aprilscherz2021.Он пояснил, что "Северный поток — 2" позволит сделать газ дешевле для Германии, и выразил недоумение, почему немцы должны тратить деньги на Украину."Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке", — написал Jörg-YngWKtPZg."К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно", — прокомментировал Emil-Jörge-kk8X6pPZR.Он подчеркнул, что если одна сторона договора не хочет продлевать его, то другая обязана это принять и не требовать продления сделки."Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран", — добавил он."Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам", — написал Ciryamir-YtOBhtUWg.Некоторые читатели обратили внимание, что ряд американских политиков недовольны сделкой с Германией."Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!" — прокомментировал Rummel666."Это звонок для нас! Ведь известно, что чем подлее и несправедливей "компромисс", тем громче "потерпевшие" кричат: "Плохая сделка"!… Я удивлюсь, если в данном случае это не так. Интересно, когда мы узнаем, в чем тут подвох?" — написал Tue.Один из читателей заявил, что Берлин после Второй мировой войны так и не вернул полный суверенитет."Ведь в противном случае оккупационная держава США не смогла бы ставить условия относительно немецкого промышленного проекта", — пояснил он.AusBayern назвал соглашение с США хорошей сделкой, так как Германия получит больший вес в Европе."Это заслуга Меркель. Пусть она выглядит так, как будто вот-вот появится из-за угла в фартуке и с кастрюлей в руках, но она может вести международные переговоры и действовать там настойчиво!" — написал комментатор.Он призвал преемников нынешнего канцлера брать пример с Меркель."Сейчас даже многие из тех, кто критиковал Меркель после 2015 года, стали ее ярыми сторонниками, посмотрев на тех, кто придет ей на смену", — добавил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210722/potok-1742419080.html
https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html
https://ria.ru/20210722/potok-1742380355.html
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россия, северный поток — 2, der spiegel, германия, сша, украина, в мире
22:34 22.07.2021 (обновлено: 22:45 22.07.2021)
 
Немцы о сделке по "Северному потоку — 2": хватит сыпать Украине деньги

Немцы возмутились соглашением по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Der Spiegel высказались о соглашении США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2".
Согласно опубликованному накануне документу, Берлин и Вашингтон выразили готовность поддержать Украину в развитии "зеленой" энергетики и обеспечить транзит газа через республику в следующем десятилетии. В статье отмечается, что Польша и Украина осудили германо-американское соглашение, также документ раскритиковали некоторые американские парламентарии и дипломаты. В России же поприветствовали совместное заявление Берлина и Вашингтона.
Многие немецкие читатели скептически отнеслись к соглашению. Многих возмутило то, что Германии придется вкладывать деньги в Украину.
"Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется как всегда немецкому налогоплательщику", — написал Klartext.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть
"Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?" — спросил Harald-4bsCilBMR.
Читатель предложил вместо Украины поддержать пострадавшие от недавнего наводнения немецкие земли.
"Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев", — заявил Robert-_VFnweERZ.
Он напомнил, что на Украине очень остро стоит вопрос коррупции, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но еще и мечтают о ядерном оружии.
На проблему коррупции указали и другие комментаторы. Friedel_seins призвал создать механизмы контроля при выделении средств Киеву.
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Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
"Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем ее деньгами, ничего не получая взамен", — возмутился Aprilscherz2021.
Он пояснил, что "Северный поток — 2" позволит сделать газ дешевле для Германии, и выразил недоумение, почему немцы должны тратить деньги на Украину.
"Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке", — написал Jörg-YngWKtPZg.
"К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно", — прокомментировал Emil-Jörge-kk8X6pPZR.
Он подчеркнул, что если одна сторона договора не хочет продлевать его, то другая обязана это принять и не требовать продления сделки.
"Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран", — добавил он.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Европейские СМИ прокомментировали соглашение по "Северному потоку — 2"
"Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам", — написал Ciryamir-YtOBhtUWg.
Некоторые читатели обратили внимание, что ряд американских политиков недовольны сделкой с Германией.
"Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!" — прокомментировал Rummel666.
"Это звонок для нас! Ведь известно, что чем подлее и несправедливей "компромисс", тем громче "потерпевшие" кричат: "Плохая сделка"!… Я удивлюсь, если в данном случае это не так. Интересно, когда мы узнаем, в чем тут подвох?" — написал Tue.
Один из читателей заявил, что Берлин после Второй мировой войны так и не вернул полный суверенитет.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 16:28
В МИД назвали условие для транзита российского газа через Украину
"Ведь в противном случае оккупационная держава США не смогла бы ставить условия относительно немецкого промышленного проекта", — пояснил он.
AusBayern назвал соглашение с США хорошей сделкой, так как Германия получит больший вес в Европе.
"Это заслуга Меркель. Пусть она выглядит так, как будто вот-вот появится из-за угла в фартуке и с кастрюлей в руках, но она может вести международные переговоры и действовать там настойчиво!" — написал комментатор.
Он призвал преемников нынешнего канцлера брать пример с Меркель.
"Сейчас даже многие из тех, кто критиковал Меркель после 2015 года, стали ее ярыми сторонниками, посмотрев на тех, кто придет ей на смену", — добавил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияСеверный поток — 2Der SpiegelГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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