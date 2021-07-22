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Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии - РИА Новости, 22.07.2021
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии
Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:09
2021-07-22T02:26
наводнение в германии
ангела меркель
владимир путин
москва
германия
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения", — отмечается в заявлении.Подчеркивается, что немецкий политик, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с лесными пожарами в Якутии.На прошлой неделе в западной части Германии началось наводнение. Наибольший урон от разгула стихии нанесен федеральным землям Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В немецком министерстве транспортаЧисло погибших превышает 160 человек, многие числятся пропавшими без вести.
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наводнение в германии, ангела меркель, владимир путин, москва, германия, в мире
00:09 22.07.2021 (обновлено: 02:26 22.07.2021)
 
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии

Путин вновь выразил канцлеру ФРГ Меркель соболезнования из-за наводнений на западе Германии

© REUTERS / Wolfgang RattayРазрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения", — отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что немецкий политик, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с лесными пожарами в Якутии.
На прошлой неделе в западной части Германии началось наводнение. Наибольший урон от разгула стихии нанесен федеральным землям Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В немецком министерстве транспорта
Число погибших превышает 160 человек, многие числятся пропавшими без вести.
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Наводнение в ГерманииАнгела МеркельВладимир ПутинМоскваГерманияВ мире
 
 
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