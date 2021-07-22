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Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии

Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии - РИА Новости, 22.07.2021

Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии

Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:09

2021-07-22T00:09

2021-07-22T02:26

наводнение в германии

ангела меркель

владимир путин

москва

германия

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения", — отмечается в заявлении.Подчеркивается, что немецкий политик, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с лесными пожарами в Якутии.На прошлой неделе в западной части Германии началось наводнение. Наибольший урон от разгула стихии нанесен федеральным землям Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В немецком министерстве транспортаЧисло погибших превышает 160 человек, многие числятся пропавшими без вести.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, ангела меркель, владимир путин, москва, германия, в мире