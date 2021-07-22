https://ria.ru/20210722/soboleznovaniya-1742300502.html
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии - РИА Новости, 22.07.2021
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии
Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:09
2021-07-22T00:09
2021-07-22T02:26
наводнение в германии
ангела меркель
владимир путин
москва
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741502261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e928ae8bece225785f5ddca9b71849.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вновь выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи со стихийным бедствием на западе Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения", — отмечается в заявлении.Подчеркивается, что немецкий политик, в свою очередь, выразила надежду на скорое разрешение проблемы с лесными пожарами в Якутии.На прошлой неделе в западной части Германии началось наводнение. Наибольший урон от разгула стихии нанесен федеральным землям Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В немецком министерстве транспортаЧисло погибших превышает 160 человек, многие числятся пропавшими без вести.
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741502261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3b5cdd80fa66aa537477ed5c06e9580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнение в германии, ангела меркель, владимир путин, москва, германия, в мире
00:09 22.07.2021 (обновлено: 02:26 22.07.2021)
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии
Путин вновь выразил канцлеру ФРГ Меркель соболезнования из-за наводнений на западе Германии