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Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства

Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства - РИА Новости, 22.07.2021

Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства

Взрослые пациенты с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств.

2021-07-22T09:48

2021-07-22T09:48

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общество

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Даниилу Максимову 19 лет — он снял ролик и организовал пикет у Министерства здравоохранения Российской Федерации, потому что его лекарства "Рисдиплам" хватит только до конца июля 2021 года. Для детей до 18 лет существует фонд "Круг добра", созданный по приказу президента Владимира Путина. Для взрослых закупку дорогих иностранных лекарств должны обеспечивать регионы. Но не во всех регионах люди со СМА могут гарантированно их получить. Многие из пациентов вынуждены подавать в суд.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства Взрослые пациенты с заболеванием спинальная мышечная атрофия (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств. Даниилу Максимову 19 лет - он снял ролик и организовал пикет у Министерства здравоохранения РФ, потому что его лекарства «Рисдиплам» хватит только до конца июля 2021 года. Для детей до 18 лет существует фонд «Круг добра», созданный по приказу президента Владимира Путина. Для взрослых закупку дорогих иностранных лекарств должны обеспечивать регионы. Но не во всех регионах люди со СМА могут гарантированно их получить. Многие из пациентов вынуждены подавать в суд. 2021-07-22T09:48 true PT5M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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