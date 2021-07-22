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Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства
Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства - РИА Новости, 22.07.2021
Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства
Взрослые пациенты с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств.
2021-07-22T09:48
2021-07-22T09:48
2021-07-22T10:30
видео
общество
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Даниилу Максимову 19 лет — он снял ролик и организовал пикет у Министерства здравоохранения Российской Федерации, потому что его лекарства "Рисдиплам" хватит только до конца июля 2021 года. Для детей до 18 лет существует фонд "Круг добра", созданный по приказу президента Владимира Путина. Для взрослых закупку дорогих иностранных лекарств должны обеспечивать регионы. Но не во всех регионах люди со СМА могут гарантированно их получить. Многие из пациентов вынуждены подавать в суд.
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Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства
Взрослые пациенты с заболеванием спинальная мышечная атрофия (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств. Даниилу Максимову 19 лет - он снял ролик и организовал пикет у Министерства здравоохранения РФ, потому что его лекарства «Рисдиплам» хватит только до конца июля 2021 года. Для детей до 18 лет существует фонд «Круг добра», созданный по приказу президента Владимира Путина. Для взрослых закупку дорогих иностранных лекарств должны обеспечивать регионы. Но не во всех регионах люди со СМА могут гарантированно их получить. Многие из пациентов вынуждены подавать в суд.
2021-07-22T09:48
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PT5M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео, общество
Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства
Взрослые пациенты с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств.
2021-07-22T09:48
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PT5M49S
09:48 22.07.2021 (обновлено: 10:30 22.07.2021)
Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства
Взрослые пациенты с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств.