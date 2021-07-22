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Слуцкий прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину

Слуцкий прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину - РИА Новости, 22.07.2021

Слуцкий прокомментировал жалобу России в ЕСПЧ на Украину

Жалоба российской стороны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге имеет "более чем веские основания" и станет "лакмусовой бумажкой"... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:44

2021-07-22T11:44

2021-07-22T13:08

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

совет европы

генеральная прокуратура рф

страсбург

украина

россия

киев

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жалоба российской стороны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге имеет "более чем веские основания" и станет "лакмусовой бумажкой" беспристрастности Страсбургского суда, с правовой точки зрения все нормы при подаче жалобы РФ соблюдены, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет "лакмусовой бумажкой" беспристрастности Страсбургского суда", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале."Напомню, что Генеральная прокуратура в свою очередь применила полномочия по принятому Госдумой в конце прошлой сессии закону, который позволил ей представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека. С правовой точки зрения нами все нормы соблюдены", - добавил он.Парламентарий также перечислил события, которые, по его мнению, могут стать доказательной базой. "В мае 2014 года в Одессе было совершено чудовищное преступление, погибли более 40 человек. Уже седьмой год мирные районы Донбасса живут под непрекращающимися обстрелами со стороны украинских военных. Тем временем власти страны продолжают наступление на русский язык, нарушают права национальных меньшинств, вводят законы о "коренных народах", закрываются оппозиционные каналы", - написал Слуцкий.По его словам, именно в данном случае судьям ЕСПЧ понадобится их квалификация, поскольку в будущем предстоит вынести решение о том, "как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека".Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17.

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742339241.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742329455.html

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742339241.html

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леонид слуцкий (политик), госдума рф, совет европы, генеральная прокуратура рф, страсбург, украина, россия, киев, в мире