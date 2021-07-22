https://ria.ru/20210722/skandal-1742430780.html

В РЕК прокомментировали скандал на Олимпиаде из-за Холокоста

В РЕК прокомментировали скандал на Олимпиаде из-за Холокоста - РИА Новости, 22.07.2021

В РЕК прокомментировали скандал на Олимпиаде из-за Холокоста

Граждане Японии не должны шутить на тему Холокоста, так как во время Второй мировой войны страна поддерживала нацистскую Германию, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:17

2021-07-22T19:17

2021-07-22T19:17

религия и мировоззрение

юрий каннер

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в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Граждане Японии не должны шутить на тему Холокоста, так как во время Второй мировой войны страна поддерживала нацистскую Германию, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.Ранее режиссер торжественного открытия и закрытия Олимпийских игр комик Кэнтаро Кобаяси оказался в центре скандала в связи с его "антисемитскими" высказываниями 23-летней давности. Одним из них было предложение "поиграть в Холокост" во время выступления. В четверг глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото объявила о решении отстранить режиссера."Часто спрашивают, можно ли шутить на тему Холокоста. Здесь скорее вопрос не в национальности, а в том, на какой стороне находилась страна, которую он представляет, во время войны. В частности, японцам нельзя шутить на тему Холокоста, японцы были так же осуждены на Нюрнбергском трибунале", - сказал Каннер.По его мнению, пример отставки режиссера показывает, что "срока давности" у подобных шуток нет. "Срок давности - это юридический термин, и раз кто-то принудил организаторов поменять этого режиссера - значит, нет срока давности. Или пока срок давности еще не наступил. Пока живы люди, пережившие Холокост, пока есть судебные перспективы у таких исков, срок давности не существует, конечно", - добавил глава РЕК.Япония была союзницей Германии, и на оккупированных ею территориях организовывались гетто, напомнил Каннер, в том числе в Шанхае, где были и погибшие евреи. "Во многих бывших "странах Оси" есть уголовное преследование отрицания Холокоста. Нет преследования за шутки, весь вопрос - о чем шутка. Есть шутка, которая подчеркивает трагедию, - можно так шутить. А может быть шутка, направленная на упрощение темы, снижение трагизма, масштаба", - заключил президент конгресса.Обвиняемыми на Нюрнбергском процессе стали 24 высших нацистских руководителя. Японские военные преступники были осуждены на Токийском процессе.

https://ria.ru/20210625/kanner-1738666046.html

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юрий каннер, российский еврейский конгресс, япония, шанхай, токио, олимпийские игры, в мире