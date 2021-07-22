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Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске

Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске - РИА Новости, 22.07.2021

Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости",... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:07

2021-07-22T10:07

2021-07-22T12:22

россия

валерий лимаренко

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона."Валерий Лимаренко подчеркнул: любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы. Сейчас по этому вопросу областная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.Ранее в четверг пресс-служба главы региона сообщила, что мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, на этом настоял губернатор. Глава региона в четверг побывал в районе, чтобы проинспектировать восстановительные работы после схода породы с угольного разреза. По его словам, технические работы проводятся достаточно быстро и организованно, но работа с населением и освещение в прессе – очень слабое. Именно это он поставил в укор мэру.Десятого июля с Солнцевского угольного разреза, принадлежащего "Восточной горнорудной компании", сошла порода, перекрыв русло реки Желтой. Сейчас там идут восстановительные работы, строится водоотводной канал. Журналисты местного издания "Углегорские новости" рассказали, что перед выходом материалов об экологической катастрофе в их газете и телеэфире мэрия уволила главного редактора и отключила электричество в редакции. За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность воспрепятствования деятельности журналистов. С аналогичным обращением выступил и председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Управление СК РФ по Сахалинской области и региональная прокуратура уже проводят проверки.

https://ria.ru/20210721/szhr-1742185555.html

https://ria.ru/20210712/sazalin-1740877592.html

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сахалинская область

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"Оцениваем неудовлетворительно" – глава Сахалина прокомментировал работу мэра Углегорска Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона. 2021-07-22T10:07 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, сахалинская область, общество