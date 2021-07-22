Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/skandal-1742325445.html
Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске
Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске - РИА Новости, 22.07.2021
Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости",... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:07
2021-07-22T12:22
россия
валерий лимаренко
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
александр хинштейн
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742350913_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4d096154711b2b5f536b8665b4c02391.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона."Валерий Лимаренко подчеркнул: любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы. Сейчас по этому вопросу областная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.Ранее в четверг пресс-служба главы региона сообщила, что мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, на этом настоял губернатор. Глава региона в четверг побывал в районе, чтобы проинспектировать восстановительные работы после схода породы с угольного разреза. По его словам, технические работы проводятся достаточно быстро и организованно, но работа с населением и освещение в прессе – очень слабое. Именно это он поставил в укор мэру.Десятого июля с Солнцевского угольного разреза, принадлежащего "Восточной горнорудной компании", сошла порода, перекрыв русло реки Желтой. Сейчас там идут восстановительные работы, строится водоотводной канал. Журналисты местного издания "Углегорские новости" рассказали, что перед выходом материалов об экологической катастрофе в их газете и телеэфире мэрия уволила главного редактора и отключила электричество в редакции. За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность воспрепятствования деятельности журналистов. С аналогичным обращением выступил и председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Управление СК РФ по Сахалинской области и региональная прокуратура уже проводят проверки.
https://ria.ru/20210721/szhr-1742185555.html
https://ria.ru/20210712/sazalin-1740877592.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Оцениваем неудовлетворительно" – глава Сахалина прокомментировал работу мэра Углегорска
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона.
2021-07-22T10:07
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742350913_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c60590cb5ca87c91530a3110cc1685ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий лимаренко, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, сахалинская область, общество
10:07 22.07.2021 (обновлено: 12:22 22.07.2021)
 
Глава Сахалина прокомментировал скандал в Углегорске

Глава Сахалина Лимаренко назвал вмешательство в работу СМИ недопустимым после скандала в Углегорске

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимым вмешательство в работу СМИ после ситуации с редакцией газеты "Углегорские новости", сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона.
"Валерий Лимаренко подчеркнул: любые нарушения действующего законодательства, трудовых прав и гарантий работников, вмешательство в деятельность редакций СМИ недопустимы. Сейчас по этому вопросу областная прокуратура проводит проверку", - говорится в сообщении.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 12:36
СЖР обратился в СК в связи с жалобами журналистов из Углегорска
Ранее в четверг пресс-служба главы региона сообщила, что мэр Углегорского городского округа на Сахалине Сергей Дорощук, у которого был конфликт с журналистами, ушел в отставку, на этом настоял губернатор. Глава региона в четверг побывал в районе, чтобы проинспектировать восстановительные работы после схода породы с угольного разреза. По его словам, технические работы проводятся достаточно быстро и организованно, но работа с населением и освещение в прессе – очень слабое. Именно это он поставил в укор мэру.
Десятого июля с Солнцевского угольного разреза, принадлежащего "Восточной горнорудной компании", сошла порода, перекрыв русло реки Желтой. Сейчас там идут восстановительные работы, строится водоотводной канал. Журналисты местного издания "Углегорские новости" рассказали, что перед выходом материалов об экологической катастрофе в их газете и телеэфире мэрия уволила главного редактора и отключила электричество в редакции. За коллег вступился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить законность воспрепятствования деятельности журналистов. С аналогичным обращением выступил и председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. Управление СК РФ по Сахалинской области и региональная прокуратура уже проводят проверки.
Дмитрий Федечкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:25
Источник: бывшего вице-губернатора Сахалина арестовали по делу о хищении
 
РоссияВалерий ЛимаренкоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр ХинштейнСахалинская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния