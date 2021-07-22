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В Госдуме назвали иск России в ЕСПЧ сигналом для международных НПО

В Госдуме назвали иск России в ЕСПЧ сигналом для международных НПО - РИА Новости, 22.07.2021

В Госдуме назвали иск России в ЕСПЧ сигналом для международных НПО

Обращение России в ЕСПЧ станет сигналом, в том числе для международных неправительственных организаций, что принятые РФ законы вызваны непрекращающимся... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:28

2021-07-22T15:28

2021-07-22T15:28

россия

василий пискарев

госдума рф

европейский суд по правам человека

совет европы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в ЕСПЧ станет сигналом, в том числе для международных неправительственных организаций, что принятые РФ законы вызваны непрекращающимся вмешательством в ее внутренние дела, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев.Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Обращение в ЕСПЧ – это и сигнал для авторитетных международных неправительственных организаций, регулярно призывающих нас к отмене российского антиэкстремистского законодательства и норм, регулирующих деятельность нежелательных организаций и иноагентов. Таким правозащитникам пора уже понять, что принятые Россией законы носят исключительно ответный, защитный характер и вызваны непрекращающимся внешним вмешательством в наши внутренние дела", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Депутат Госдумы отметил, что Россия будет внимательно следить за реакцией Европейского суда на представленные РФ "доказательства грубых нарушений прав человека, таких как гибель людей, дискриминация русскоговорящего населения, подавление свободы слова и преследование журналистов, блокирование основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова"."Пока же мы видим лишь призывы ЕСПЧ нарушить наш основной закон... Надеемся, что судьи ЕСПЧ и правозащитники обратят, наконец, свое внимание на вопиющие нарушения прав человека на Украине и встанут на защиту людей, чьи права систематически нарушаются с момента государственного переворота в 2014 году", - заявил Пискарев.Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Площади независимости в Киеве (майдане) и в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.

https://ria.ru/20210722/porazhenie-1742379763.html

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