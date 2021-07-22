https://ria.ru/20210722/shtamm-1742402523.html

"Вектор" рассказал о случаях заражения бразильским штаммом коронавируса

"Вектор" рассказал о случаях заражения бразильским штаммом коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021

"Вектор" рассказал о случаях заражения бразильским штаммом коронавируса

Выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер, заявили РИА Новости в научном центре "Вектор". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:44

2021-07-22T16:44

2021-07-22T17:47

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер, заявили РИА Новости в научном центре "Вектор".Гамма-вариант известен относительно давно, впервые его обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. В апреле 2021 года он стал активно распространяться по всему миру. С мая этого года несколько пациентов с гамма-мутацией зафиксировали и в России."Привиты заболевшие не были", — говорится в сообщении.То, что гамма-штамм удалось обнаружить в России, свидетельствует о чувствительности системы слежения за распространением новых вариантов коронавируса, отметили в "Векторе".В центре добавили, что сейчас в мире дельта-штамм вытесняет бразильский вариант. "Следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", — сказано в заявлении.Как указали в "Векторе", пока нет доказательств, что бразильский штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре варианта SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.

https://ria.ru/20210722/test-1742384980.html

https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742376417.html

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