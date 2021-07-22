https://ria.ru/20210722/runet-1742307549.html

РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети

РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети - РИА Новости, 22.07.2021

РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети

С 15 июня по 15 июля в России проводились учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета, сообщило РБК со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T04:27

2021-07-22T04:27

2021-07-22T04:27

россия

денис кусков

мегафон

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мтс

технологии

общество

экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С 15 июня по 15 июля в России проводились учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета, сообщило РБК со ссылкой на источники.По данным газеты, специалисты успешно проверили возможность физического отключения российского сегмента от глобальной сети Интернет. Один из собеседников издания заявил, что учения были направлены на возможность работы Рунета при внешних искажениях, блокировках и других угрозах.По информации издания, в учениях приняли участие МТС, Вымпелком, Мегафон, Tele2, Ростелеком, Транстелеком и ЭР-Телеком Холдинг, однако представители этих операторов не стали комментировать данную информацию.В свою очередь в Роскомнадзоре не подтвердили газете факт проведения таких работ, однако в надзорном ведомстве уточнили, что в России каждый год проводятся учения, направленные на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры Рунета. Работы ведутся в соответствии с российским законодательством.Отмечается, что отчетные материалы должны согласовать до 31 августа.Возможность отключения России от глобальной сетиРанее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с РИА Новости заявил, что возможность отключения России от всемирной паутины существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами.Он подчеркнул, что такое развитие событий надо будет рассматривать как дополнительные санкции.

https://ria.ru/20210214/internet-1597385375.html

https://ria.ru/20210210/runet-1596815718.html

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россия, денис кусков, мегафон, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, технологии, общество, экономика