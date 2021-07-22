РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети
РБК: на учениях в России проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети
По данным газеты, специалисты успешно проверили возможность физического отключения российского сегмента от глобальной сети Интернет. Один из собеседников издания заявил, что учения были направлены на возможность работы Рунета при внешних искажениях, блокировках и других угрозах.
"Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными", — заявил источник газеты.
По информации издания, в учениях приняли участие МТС, Вымпелком, Мегафон, Tele2, Ростелеком, Транстелеком и ЭР-Телеком Холдинг, однако представители этих операторов не стали комментировать данную информацию.
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В свою очередь в Роскомнадзоре не подтвердили газете факт проведения таких работ, однако в надзорном ведомстве уточнили, что в России каждый год проводятся учения, направленные на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры Рунета. Работы ведутся в соответствии с российским законодательством.
Отмечается, что отчетные материалы должны согласовать до 31 августа.
Возможность отключения России от глобальной сети
Ранее глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с РИА Новости заявил, что возможность отключения России от всемирной паутины существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами.
"Существует такая возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины... Для этого есть программа в России — суверенный интернет. По большому счету, мы окажемся в изоляции, но, при этом все равно будем пользоваться той частью сети интернет, а именно рунетом, где мы сможем пользоваться отечественными ресурсами, проверять электронную почту, смотреть контент и многое другое. Да конечно, это будет не в полной мере, что есть сейчас, но все-таки мы не останемся на пустом месте", — сказал Кусков.
Он подчеркнул, что такое развитие событий надо будет рассматривать как дополнительные санкции.