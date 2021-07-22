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Распространение коронавируса
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Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных пунктах Москвы
Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных пунктах Москвы - РИА Новости, 22.07.2021
Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных пунктах Москвы
Пройти ревакцинацию от COVID-19 теперь можно во всех прививочных центрах в Москве, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:58
2021-07-22T10:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
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общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пройти ревакцинацию от COVID-19 теперь можно во всех прививочных центрах в Москве, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что власти продолжают расширять возможности по иммунизации населения. "С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации: в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — рассказала вице-мэр.Ранее ревакцинацию начали проводить в домах престарелых.Ракова напомнила, что повторную иммунизацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом, а при улучшении эпидемиологической ситуации — раз в год.Еще одна прививка, по ее словам, поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами.Иммунизация от коронавируса проводится во всех регионах страны. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что специально готовиться к повторной прививке от COVID-19 не нужно. Однако, по его мнению, диспансеризацию лучше пройти. Людям с хроническими заболеваниями, как отметил специалист, нужно посетить своего лечащего врача.
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , москва, общество
08:58 22.07.2021 (обновлено: 10:57 22.07.2021)
 
Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных пунктах Москвы

Заммэра Москвы Ракова: ревакцинироваться от COVID-19 теперь можно во всех прививочных пунктах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пройти ревакцинацию от COVID-19 теперь можно во всех прививочных центрах в Москве, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что власти продолжают расширять возможности по иммунизации населения.
"С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации: в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — рассказала вице-мэр.
Ранее ревакцинацию начали проводить в домах престарелых.
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Ракова напомнила, что повторную иммунизацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом, а при улучшении эпидемиологической ситуации — раз в год.
Еще одна прививка, по ее словам, поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех регионах страны. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что специально готовиться к повторной прививке от COVID-19 не нужно. Однако, по его мнению, диспансеризацию лучше пройти. Людям с хроническими заболеваниями, как отметил специалист, нужно посетить своего лечащего врача.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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