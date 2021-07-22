https://ria.ru/20210722/rassledovaniya-1742342922.html

В России оценили итоги расследований Киевом нападений на дипломатов

В России оценили итоги расследований Киевом нападений на дипломатов - РИА Новости, 22.07.2021

В России оценили итоги расследований Киевом нападений на дипломатов

Организаторы и исполнители преступлений против дипломатов и российской собственности на Украине до сих пор не привлечены к ответственности, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:38

2021-07-22T11:38

2021-07-22T11:39

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Организаторы и исполнители преступлений против дипломатов и российской собственности на Украине до сих пор не привлечены к ответственности, сообщается в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Эти и другие нарушения перечисляются в первой межгосударственной жалобе, которую Россия подала в четверг в Страсбургский суд по правам человека – против Украины. В частности, заявляется о постоянной угрозе для российских дипломатов на Украине, уже не раз становившихся жертвами вооруженных нападений."До настоящего времени Украиной не проведено независимых и эффективных расследований по данным фактам, организаторы и исполнители преступлений не установлены и не привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.За пять лет Россия направила Украине 33 запроса о правовой помощи после случаев насилия против дипломатов и посольства, но ни один не исполнен должным образом."Таким образом, с 2014 года на Украине сложилась системная административная практика по совершению "террористических преступлений" в отношении граждан Российской Федерации, имеющих статус лиц, пользующихся международной защитой, а также по отказу в расследовании таких фактов и в международном сотрудничестве по выдаче подозреваемых (обвиняемых) и оказанию правовой помощи по уголовным делам", - указано в материалах.С 2014 года по настоящее время в Киеве неоднократно проводились тщательно подготовленные акции националистов по нападению на посольство, генеральные консульства и другие государственные объекты в России. В некоторых атаках участвовали отдельные депутаты Верховной рады Украины, а основной движущей силой выступали правые радикалы и футбольные фанаты.

https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

https://ria.ru/20210722/voyna-1742337616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, украина, в мире