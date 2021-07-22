https://ria.ru/20210722/rassledovanie-1742349602.html

В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки

В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки - РИА Новости, 22.07.2021

В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки

Медики ряда учреждений сферы здравоохранения Пермского края стали фигурантами дел о незаконной выдаче больничных, подложных тестов на COVID-19 и подложных... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:11

2021-07-22T12:11

2021-07-22T12:11

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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Медики ряда учреждений сферы здравоохранения Пермского края стали фигурантами дел о незаконной выдаче больничных, подложных тестов на COVID-19 и подложных заключений для получения водительских прав и оружия за денежное вознаграждение, также в числе подозреваемых несколько посредников, всего в материалах упоминается около 25 человек, подозреваемых в примерно 50 преступлениях различной степени тяжести, сообщает региональное управление СК РФ.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, на протяжении двух лет преступная группа из примерно 25 человек, в которой состояли медики и посредники, за деньги выдавала подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, снятие с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медучреждениях. Аналогичные действия касались листков о временной нетрудоспособности, подложных тестов об отсутствии COVID-19 и других документов.В сообщении отмечается, что на сегодняшний день выявлено одиннадцать фактов незаконной выдачи листков о временной нетрудоспособности, два факта незаконного снятия граждан с учета в наркологическом диспансере, три факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета, один факт фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.Добавляется, что установлен также факт изготовления в период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, подложных документов об отсутствии в организме человека РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). По данным ведомства, подложные тесты изготавливались пермячкой от имени одной из частных медицинских клиник в Перми, сотрудники которой не были осведомлены об использовании их фирменных бланков и соответственно проведении теста на инфекцию.По информации СК, дела расследуются в отношении сотрудников одной из коммерческих клиник Перми, должностных лиц ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер", ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая психиатрическая больница", ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", а также в отношении посредников по передаче взяток и коммерческого подкупа.Уточняется, что расследование уголовных дел продолжается. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы и всех эпизодов преступной деятельности.

https://ria.ru/20210721/ulyanovsk-1742298901.html

https://ria.ru/20210721/poddelka-1742170559.html

https://ria.ru/20210719/spravki-1741918552.html

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коронавирус в россии, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, пермский край, происшествия