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В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки
В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки - РИА Новости, 22.07.2021
В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки
Медики ряда учреждений сферы здравоохранения Пермского края стали фигурантами дел о незаконной выдаче больничных, подложных тестов на COVID-19 и подложных... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:11
2021-07-22T12:11
коронавирус в россии
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Медики ряда учреждений сферы здравоохранения Пермского края стали фигурантами дел о незаконной выдаче больничных, подложных тестов на COVID-19 и подложных заключений для получения водительских прав и оружия за денежное вознаграждение, также в числе подозреваемых несколько посредников, всего в материалах упоминается около 25 человек, подозреваемых в примерно 50 преступлениях различной степени тяжести, сообщает региональное управление СК РФ.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, на протяжении двух лет преступная группа из примерно 25 человек, в которой состояли медики и посредники, за деньги выдавала подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, снятие с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медучреждениях. Аналогичные действия касались листков о временной нетрудоспособности, подложных тестов об отсутствии COVID-19 и других документов.В сообщении отмечается, что на сегодняшний день выявлено одиннадцать фактов незаконной выдачи листков о временной нетрудоспособности, два факта незаконного снятия граждан с учета в наркологическом диспансере, три факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета, один факт фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.Добавляется, что установлен также факт изготовления в период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, подложных документов об отсутствии в организме человека РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). По данным ведомства, подложные тесты изготавливались пермячкой от имени одной из частных медицинских клиник в Перми, сотрудники которой не были осведомлены об использовании их фирменных бланков и соответственно проведении теста на инфекцию.По информации СК, дела расследуются в отношении сотрудников одной из коммерческих клиник Перми, должностных лиц ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер", ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая психиатрическая больница", ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", а также в отношении посредников по передаче взяток и коммерческого подкупа.Уточняется, что расследование уголовных дел продолжается. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы и всех эпизодов преступной деятельности.
https://ria.ru/20210721/ulyanovsk-1742298901.html
https://ria.ru/20210721/poddelka-1742170559.html
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коронавирус в россии, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, пермский край, происшествия
12:11 22.07.2021
 
В Перми пресекли деятельность медиков, выдававших подложные справки

Медики ряда учреждений Пермского края стали фигурантами дел о продаже подложных справок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Медики ряда учреждений сферы здравоохранения Пермского края стали фигурантами дел о незаконной выдаче больничных, подложных тестов на COVID-19 и подложных заключений для получения водительских прав и оружия за денежное вознаграждение, также в числе подозреваемых несколько посредников, всего в материалах упоминается около 25 человек, подозреваемых в примерно 50 преступлениях различной степени тяжести, сообщает региональное управление СК РФ.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, на протяжении двух лет преступная группа из примерно 25 человек, в которой состояли медики и посредники, за деньги выдавала подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, снятие с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медучреждениях. Аналогичные действия касались листков о временной нетрудоспособности, подложных тестов об отсутствии COVID-19 и других документов.
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В сообщении отмечается, что на сегодняшний день выявлено одиннадцать фактов незаконной выдачи листков о временной нетрудоспособности, два факта незаконного снятия граждан с учета в наркологическом диспансере, три факта незаконного снятия граждан с психиатрического учета, один факт фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Добавляется, что установлен также факт изготовления в период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, подложных документов об отсутствии в организме человека РНК SARS-CoV-2 (COVID-19). По данным ведомства, подложные тесты изготавливались пермячкой от имени одной из частных медицинских клиник в Перми, сотрудники которой не были осведомлены об использовании их фирменных бланков и соответственно проведении теста на инфекцию.
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По информации СК, дела расследуются в отношении сотрудников одной из коммерческих клиник Перми, должностных лиц ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер", ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая психиатрическая больница", ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", а также в отношении посредников по передаче взяток и коммерческого подкупа.
"Возбуждены дела по ряду коррупционных преступлений, таких как дача взятки за незаконные действия и посредничество в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), получение взятки за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ), дача и получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ), изготовление в целях сбыта и сбыт подложных официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Сейчас выявлено около 50 преступлений различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовных дел продолжается. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы и всех эпизодов преступной деятельности.
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